Cảng Bến Nghé: Chăm lo toàn diện đời sống người lao động

Chiều 19-12, Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2025. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, hoạt động của công ty gặp không ít khó khăn, thách thức.

Người lao động luôn được đảm bảo làm việc trong môi trường an toàn

Dù đã nỗ lực tăng cường tiếp thị, đẩy mạnh đầu tư nhằm giữ ổn định và gia tăng sản lượng, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng cùng một số chỉ tiêu tài chính năm 2025 vẫn sụt giảm so với cùng kỳ năm 2024. Tuy vậy, tổng doanh thu năm 2025 ước tăng khoảng 3,32%, chủ yếu nhờ nguồn thu từ các lô hàng sắt thép nhập về từ cuối năm 2024 và sản lượng hàng của khách vãng lai gia tăng. Nhìn chung, các chỉ tiêu thực hiện đạt khoảng 100–121% so với kế hoạch năm.

Cảng Bến Nghé là cảng biển tổng hợp, đa năng, cung cấp các dịch vụ bốc xếp, giao nhận, lưu kho bãi hàng rời, hàng container trong và ngoài nước

Song song với hoạt động sản xuất – kinh doanh, công ty đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm qua, công ty đã tổ chức đào tạo cho 65 cán bộ, công nhân viên với tổng kinh phí hơn 65,3 triệu đồng; thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại.

Song song với các giải pháp nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, Cảng Bến Nghé luôn quan tâm hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề

Năm 2026, song song với các giải pháp nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, công ty sẽ tiếp tục cải tiến công tác chi trả lương theo hiệu quả của người lao động; Thực hiện tốt chính sách khen thưởng, đào tạo; Vận động người lao động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đóng góp thêm nhiều sáng kiến, giải pháp.

K.An