Thể thao

Thái Lan xin lỗi Việt Nam vụ ép VĐV đấu lại môn bowling SEA Games 33

Đông Linh (theo TTBA)

(NLĐO) - Liên đoàn bowling Việt Nam đã nhận được lời xin lỗi từ phía Thái Lan sau khi Ban tổ chức buộc VĐV Trần Hoàng Khôi phải đấu lại trận bán kết bowling.

Ở môn bowling nội dung đơn nam, theo lịch bốc thăm ban đầu, VĐV Trần Hoàng Khôi gặp đối thủ chủ nhà Napat Buspanikokul tại bán kết. Khi đang dẫn điểm với cách biệt khá lớn và chuẩn bị giành chiến thắng trước Napat, Hoàng Khôi được Ban tổ chức thông báo dừng tranh tài với lý do "xếp nhầm cặp đấu" ở bán kết (!?).

Thái Lan xin lỗi Việt Nam vụ ép VĐV đấu lại môn bowling SEA Games 33 - Ảnh 1.

Ban tổ chức môn bowling phổ biến các quy định trước giờ thi đấu

Theo lý giải của Ban tổ chức, phương án đúng phải là Hoàng Khôi đấu với Jesus San Jose (Philippines), còn Napat Buspanikokul gặp Syazirol Shamsudin (Malaysia) ở nhánh bán kết còn lại. Quyết định này lập tức gây tranh cãi nảy lửa vì trận đấu bán kết của Hoàng Khôi sắp kết thúc với ưu thế chiến thắng nghiêng hẳn về phía đại diện Việt Nam.

Thái Lan xin lỗi Việt Nam vụ ép VĐV đấu lại môn bowling SEA Games 33 - Ảnh 2.

Trần Hoàng Khôi thi đấu với Napat Buspanikokul đến 2 lần ở nội dung đơn

Tuy vậy, Ban Huấn luyện đội bowling Việt Nam vẫn chấp nhận giải pháp của Ban Tổ chức, đồng ý để Hoàng Khôi thi đấu lại trận bán kết, tất nhiên với Jesus San Jose. Hoàng Khôi thắng đối thủ người Philippines với điểm số 226-149 để giành quyền vào chung kết, trong khi Napat Buspanikokul vượt qua Syazirol với tỉ số sít sao 211-210 ở cặp bán kết còn lại.

Tái ngộ Napat Buspanikokul ở chung kết, Hoàng Khôi tiếp tục khẳng định bản lĩnh lẫn năng lực chuyên môn. VĐV mới 16 tuổi của Việt Nam thắng 235-210, qua đó giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho bowling Việt Nam trong lịch sử SEA Games.

Thái Lan xin lỗi Việt Nam vụ ép VĐV đấu lại môn bowling SEA Games 33 - Ảnh 3.

Trần Hoàng Khôi và các VĐV nhận huy chương

Theo Liên đoàn Bowling Việt Nam, do kết cục đã trọn vẹn nên liên đoàn chủ động không đưa sự cố lên truyền thông để tránh điều tiếng không cần thiết. Tuy vậy, trước áp lực của dư luận, Liên đoàn Bowling Thái Lan đã phải gửi lời xin lỗi phía Việt Nam và hứa sẽ làm rõ trách nhiệm.

Tổng thư ký Liên đoàn Bowling Thái Lan (TTBA) Suwalai Sattrulee khẳng định công tác điều hành chuyên môn tại SEA Games 33 không do chủ nhà trực tiếp phụ trách. "Toàn bộ việc tổ chức kỹ thuật môn bowling thuộc trách nhiệm của Liên đoàn Bowling châu Á", bà Suwalai nhấn mạnh.

Thái Lan xin lỗi Việt Nam vụ ép VĐV đấu lại môn bowling SEA Games 33 - Ảnh 4.

Chiến thắng của Trần Hoàng Khôi thực sự ấn tượng

Phía Thái Lan giải thích, nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ bộ phận xử lý kết quả. "Danh sách ghép cặp được gửi không đúng quy định ban đầu, dẫn đến việc vận động viên thi đấu sai đối thủ và sai làn thi đấu". Do lịch thi đấu gấp rút, sai sót chỉ được phát hiện khi Ủy ban luật của Liên đoàn Bowling châu Á rà soát lại.

Bà Suwalai cho rằng việc buộc dừng trận đấu và thi đấu lại là giải pháp bắt buộc. "Nếu để trận đấu diễn ra đến khi kết thúc, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Dừng thi đấu và làm lại đúng luật là phương án tốt nhất", bà nói thêm.

Trong trận chung kết diễn ra chiều 14-12, Trần Hoàng Khôi đã thi đấu đầy bản lĩnh để đánh bại Napat Buspanikonkul. Trước sức ép từ khán giả nhà và một đối thủ dày dạn kinh nghiệm, tay ném trẻ của Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung cao độ, thực hiện tới 9 cú strike (một lần ném đổ tất cả 10 ki) cùng hai cú spare (9 ki +1), qua đó tạo thế áp đảo và khép lại trận đấu bằng chiến thắng thuyết phục 235-210.

Thái Lan xin lỗi Việt Nam vụ ép VĐV đấu lại môn bowling SEA Games 33 - Ảnh 5.

Liên đoàn Bowling Thái Lan xin lỗi về sự cố trận bán kết

Bowling vốn không phải là môn được kỳ vọng mang về huy chương cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Trong bối cảnh lực lượng mỏng, điều kiện tập luyện còn hạn chế so với các đối thủ trong khu vực, mục tiêu của đội tuyển bowling Việt Nam là vượt qua chính mình, cải thiện thành tích. Tuy vậy, chiến tích lịch sử của Trần Hoàng Khôi đã vượt xa kỳ vọng, giúp bowling Việt Nam lần đầu tiên giành chiến thắng cao nhất tại một kỳ SEA Games.

Sinh năm 2009, Trần Hoàng Khôi được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng của bowling Việt Nam. Hoàng Khôi từng giành chức vô địch giải U13 Thái Lan mở rộng năm 2022 và đoạt HCV đơn nam tại Giải Vô địch bowling các đội mạnh quốc gia 2024. Những thành tích đó cho thấy tiềm năng lớn của tay ném trẻ, nhưng việc cậu đăng quang SEA Games khi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường vẫn là điều vượt ngoài dự đoán.

Tấm HCV gây "sốc" làng bowling

Tấm HCV gây "sốc" làng bowling

Đánh bại đối thủ chủ nhà Napat Buspanikonkul với tỉ số 235-210 để giành HCV môn bowling, cậu học sinh trung học Trần Hoàng Khôi khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

