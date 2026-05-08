Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số

Ngày 8-5, tại TP HCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo "Công đoàn đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong kỷ nguyên số".

Ông Tống Văn Băng- Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Tống Văn Băng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, chia sẻ trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, công tác ATVSLĐ luôn được Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đặc biệt quan tâm. Các cấp Công đoàn đã không ngừng nỗ lực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động.

Tuy nhiên, hiện nay, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa đang làm thay đổi phương thức sản xuất và tổ chức lao động, các mô hình việc làm mới xuất hiện ngày càng nhiều, với những rủi ro ATVSLĐ mới, khó nhận diện hơn. Cùng với đó, áp lực công việc, stress, các vấn đề về sức khỏe tâm thần, bệnh nghề nghiệp trong môi trường số đang gia tăng. Những biến đổi đó cho thấy, công tác ATVSLĐ không thể tiếp cận theo cách truyền thống, mà đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức và công cụ triển khai.

Toàn cảnh hội thảo

"Đối với tổ chức Công đoàn, yêu cầu mới đặt ra là không chỉ dừng lại ở vai trò tuyên truyền, giám sát mà cần có tính chủ động và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, đào tạo, giám sát và cảnh báo rủi ro. Đây cũng là cơ hội để tổ chức Công đoàn khẳng định rõ hơn vai trò, vị thế của mình trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội"- ông Bằng nhìn nhận.

Tại hội thảo các đại biểu đã cùng nhận diện những thách thức mới đối với công tác ATVSLĐ trong kỷ nguyên số; làm rõ vai trò, trách nhiệm và phương thức hoạt động về công tác ATVSLĐ của Công đoàn trong bối cảnh mới; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả từ thực tiễn; đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác ATVSLĐ trong thời gian tới.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo

Theo đó, các đại biểu cho rằng, trong kỷ nguyên số, Công đoàn cần thích ứng để đại diện cho người lao động trong nền kinh tế số, chuyển từ bảo vệ thụ động sang quản trị rủi ro chủ động, từ phản ứng sang dự báo và dẫn dắt ATVSLĐ trong môi trường số.

Bên cạnh đó, Công đoàn cần tham gia đề xuất và soạn thảo các chính sách mới cho lao động nền tảng, lao động làm việc từ xa, làm việc trong môi trường số hóa; tham gia giám sát các rủi ro mới tại nơi làm việc; tập trung bảo vệ người lao động bị căng thẳng do công nghệ, quá tải thông tin và các rủi ro sức khỏe tâm thần liên quan bằng cách tham gia đàm phán với NSDLĐ quyền được ngắt kết nối, hạn chế giám sát bằng thuật toán và ủng hộ "vệ sinh kỹ thuật số" để hạn chế kiệt sức, chống lại sự suy giảm sức khỏe tâm thần. Đặc biệt, cần tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện ATVSLĐ.