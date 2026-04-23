Lao động

Tích cực chăm lo, xây dựng văn hóa an toàn lao động

Thanh Nga

(NLĐO) - Tháng Công nhân với mục tiêu tạo chuyển biến tích cực và đồng bộ trong công tác chăm lo, đảm bảo an toàn lao động, nâng cao sức khỏe người lao động

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam vừa ban hành kế hoạch liên tịch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Bảo đảm đời sống, việc làm của người lao động

Theo đó, với chủ đề "Công nhân Cao su Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm", Tháng Công nhân sẽ kéo dài suốt 3 tháng (từ 1-5 đến 31-7) với đa dạng hoạt động.

Đáng chú ý là các chương trình "Đối thoại tháng 5", diễn đàn "Đoàn viên góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới"; Chương trình "Cảm ơn người lao động" và chuỗi hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động như "Bữa cơm Công đoàn", phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe chuyên đề cho người lao động ngành nghề nặng nhọc, độc hại, lao động nữ; chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ công nhân lao động và sinh hoạt tập thể gắn liền với Hội diễn văn nghệ công nhân - lao động tập đoàn.

Chương trình Mái ấm Công đoàn sẽ được đẩy mạnh trong Tháng công nhân

Các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với các đơn vị có nghiệp vụ tổ chức chuỗi hoạt động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tư vấn việc làm bền vững, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng đơn vị.

Đồng thời, tổ chức Tháng cao điểm thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất lao động với mục tiêu phấn đấu 10% đoàn viên, người lao động có đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc giải pháp nâng cao năng suất lao động; trong đó, ít nhất 30% phải được áp dụng vào thực tiễn sản xuất - kinh doanh tại cơ quan, đơn vị.

Siết chặt an toàn lao động

Đối với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (trong tháng 5), Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Công đoàn cao su Việt Nam kỳ vọng tạo ra cao điểm về các hoạt động thông tin, truyền thông, thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể tạo chuyển biến tích cực và đồng bộ hơn trong công tác chăm lo, đảm bảo an toàn, sức khỏe và tính mạng người lao động.

Cụ thể, các đơn vị sẽ đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là thời giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động, đôn đốc, đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, đảm bảo an toàn lao động.

Chuỗi hoạt động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sẽ tạo chuyển biến tích cực trong công tác chăm lo, thúc đẩy an toàn lao động

Công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các chương trình hành động thiết thực nhằm hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp và chia sẻ thông tin an toàn lao động trong toàn ngành. 

Phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình "Vườn cây an toàn - Nhà máy xanh", trọng tâm là xây dựng văn hóa an toàn lao động gắn với lộ trình chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững của tập đoàn.

Đồng thời triển khai Đề án "Công đoàn tham gia xây dựng, thúc đẩy văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc giai đoạn 2025-2030" với các chỉ tiêu cụ thể: 100% Công đoàn cơ sở tuyên truyền về xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc đến đoàn viên, người lao động; Phấn đấu mỗi Công đoàn cơ sở có từ 100 lao động trở lên có ít nhất 1 sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc được áp dụng.

Theo ông Lê Văn Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam, chương trình Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 5-5 với nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình đi bộ gây quỹ từ thiện và trồng cây xanh; Trao nhiều phần quà cho công nhân bị tai nạn lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng nhà "Mái ấm Công đoàn" và chương trình "Ánh sáng Công đoàn, thiết chế văn hóa cơ sở" năm 2026; Khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động

an toàn lao động "Tháng Công nhân" Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Công đoàn cao su người lao động
