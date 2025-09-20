HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nâng cao hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp

B.T.C

Tiếp tục tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền

Ngày 19-9, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 192-KL/TW, cho biết tại phiên họp ngày 19-9, xem xét báo cáo của Đảng ủy Chính phủ đánh giá việc thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (Tờ trình số 48-TTr/ĐU, ngày 15-9), Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, ghi nhận và biểu dương Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đảng ủy Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ đã rất tích cực, chủ động, nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất; kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy xã, phường, đặc khu đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và quyết tâm trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, góp phần từng bước nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật về phân cấp, phân quyền theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề khác liên quan đến thủ tục pháp lý...

Nâng cao hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp- Ảnh 1.

Hội nghị Công bố Nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: TTXVN

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong quản lý, đề xuất phương án xử lý phù hợp; rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành để bổ sung, hoàn thiện phân cấp, phân quyền theo đúng phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Tiếp tục tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, nhất là việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo các bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền.

Bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ của bộ, của địa phương đang triển khai ở cấp xã, phường để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Kết luận nêu rõ: các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục đánh giá khả năng thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại địa phương để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với lộ trình, yêu cầu của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao, đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, khắc phục ngay những vướng mắc, bất cập, tăng cường toàn diện cho cấp xã, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. 

Tin liên quan

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TP HCM: Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TP HCM: Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc

(NLĐO)- Thủ tướng giao Bộ Nội vụ đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TP HCM.

Tháo gỡ vướng mắc khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TP HCM

Sau gần 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP HCM đã đạt được một số kết quả tích cực, song vẫn còn khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ

Tối ưu hóa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ Nội vụ được chờ đợi có những đề xuất phù hợp góp phần tối ưu hóa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

