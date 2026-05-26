Nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người lao động

Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo sức khỏe, nâng cao nhận thức về phòng bệnh trong đoàn viên, công nhân, lao động, chiều 26-5, tại Công ty TNHH Sambu Vina Sports (xã Xuân Thới Sơn), LĐLĐ TPHCM đã tổ chức Chương trình "Truyền thông – tư vấn sức khỏe cho đoàn viên, công nhân, lao động năm 2026".

Đại biểu và đoàn viên, lao động tham gia chương trình truyền thông.

Tham dự chương trình, hơn 450 đoàn viên, lao động đã được Ths Nguyễn Thị Hồng- Phó trưởng Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình TPHCM tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản; cách nhận biết và phòng tránh kịp thời một số bệnh lây truyền qua đường tình dục, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân người lao động, gia đình và cộng đồng. Ngoài ra, nhiều thắc mắc của người lao động liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần... cũng được chuyên gia y tế tận tình giải đáp.

Ths Nguyễn Thị Hồng- Phó trưởng Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình, phổ biến các kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người lao động

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Trung Dũng- Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết, những năm qua, bên cạnh thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, lao động, LĐLĐ thành phố cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, xây dựng lối sống lành mạnh trong đoàn viên, công nhân, lao động.

Thông qua chương trình hôm nay, ngoài giúp đoàn viên, người lao động được tiếp cận những kiến thức cần thiết, từ đó nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản, LĐLĐ thành phố cũng mong mọi người quan tâm hơn nữa đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như gia đình mình để yên tâm lao động, sản xuất và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.