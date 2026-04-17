Hơn 250 nữ công nhân, viên chức được tư vấn, khám sức khỏe sinh sản miễn phí

Sáng 17-4, tại Trung tâm hội nghị triển lãm, LĐLĐ TPHCM phối hợp Bệnh viện Hùng Vương tổ chức hội nghị truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năm 2026.
Nhận kết quả khám phụ khoa và tầm soát ung thư tuyến vú, chị Mai Thị Tâm cho biết đây là lần đầu tiên chị tham gia chương trình và cảm nhận rõ ý nghĩa thiết thực của hoạt động.
"Công việc giảng dạy khá bận rộn nên tôi ít có điều kiện đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chương trình giúp tôi yên tâm hơn về tình trạng sức khỏe của mình" - chị Tâm chia sẻ.
Tương tự, chị Kim Anh cho hay do đặc thù công việc tại nhà máy với cường độ cao, thường xuyên tăng ca khiến nhiều nữ công nhân khó sắp xếp thời gian đi khám sức khỏe.
"Những chương trình như thế này rất cần thiết, giúp chúng tôi có cơ hội kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là các bệnh lý phụ khoa mà trước đây còn chủ quan" - chị Anh bày tỏ.
Theo bà Loan, thông qua các hoạt động tư vấn, khám bệnh, chương trình góp phần giúp chị em nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe, từ đó ổn định cuộc sống và yên tâm lao động.
Tại hội nghị, hơn 250 nữ đoàn viên, người lao động đã được đội ngũ y - bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương tư vấn chuyên sâu về sức khỏe sinh sản, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.
