Lao động

Hơn 250 nữ công nhân, viên chức được tư vấn, khám sức khỏe sinh sản miễn phí

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Hơn 250 nữ đoàn viên, công nhân, viên chức tại TPHCM được tư vấn, khám sức khỏe sinh sản và cấp phát thuốc miễn phí

Sáng 17-4, tại Trung tâm hội nghị triển lãm, LĐLĐ TPHCM phối hợp Bệnh viện Hùng Vương tổ chức hội nghị truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năm 2026.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và tạo điều kiện để nữ lao động được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững.

Theo ban tổ chức, việc chăm lo sức khỏe cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ, là nhiệm vụ mang ý nghĩa lâu dài. Việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe, chuyển mạnh từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh" và chăm sóc toàn diện cho người dân.

Nhận kết quả khám phụ khoa và tầm soát ung thư tuyến vú, chị Mai Thị Tâm cho biết đây là lần đầu tiên chị tham gia chương trình và cảm nhận rõ ý nghĩa thiết thực của hoạt động.

"Công việc giảng dạy khá bận rộn nên tôi ít có điều kiện đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chương trình giúp tôi yên tâm hơn về tình trạng sức khỏe của mình" - chị Tâm chia sẻ.

Nữ đoàn viên, người lao động tham gia chương trình tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Trung tâm hội nghị triển lãm.

Tương tự, chị Kim Anh cho hay do đặc thù công việc tại nhà máy với cường độ cao, thường xuyên tăng ca khiến nhiều nữ công nhân khó sắp xếp thời gian đi khám sức khỏe.

"Những chương trình như thế này rất cần thiết, giúp chúng tôi có cơ hội kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là các bệnh lý phụ khoa mà trước đây còn chủ quan" - chị Anh bày tỏ.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, khẳng định Công đoàn luôn xác định việc chăm lo sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, người lao động, là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo bà Loan, thông qua các hoạt động tư vấn, khám bệnh, chương trình góp phần giúp chị em nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe, từ đó ổn định cuộc sống và yên tâm lao động.

Tại hội nghị, hơn 250 nữ đoàn viên, người lao động đã được đội ngũ y - bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương tư vấn chuyên sâu về sức khỏe sinh sản, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.

Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động tư vấn, khám bệnh, tặng áo dài cho các nữ đoàn viên, nữ công nhân.

Niềm vui của các nữ công nhân khi được tặng những bộ áo dài miễn phí.

khám sức khỏe tổ chức hội nghị chăm sóc sức khỏe TPHCM sức khỏe sinh sản LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TPHCM
