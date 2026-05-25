Sức khỏe

TPHCM triển khai tổng lực khám sức khỏe toàn dân quy mô chưa từng có

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Người từ 18 tuổi sẽ được khám đầy đủ chuyên khoa, xét nghiệm máu, nước tiểu, điện tim, X-quang phổi... nhằm phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm.

Sáng 25-5, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết thành phố đang triển khai thí điểm tại 9 xã, đặc khu với mục tiêu cơ bản hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trong quý II/2026.

TP.HCM “tổng lực” khám sức khỏe toàn dân: 9 xã, đặc khu bước vào chiến dịch chưa từng có - Ảnh 1.

Với người từ 18 tuổi sẽ được khám đầy đủ chuyên khoa nhằm phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm và yếu tố nguy cơ

Chín địa bàn gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Thạnh An, Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ, Hồ Tràm và đặc khu Côn Đảo. Những khu vực đầu tiên được lựa chọn để tăng tốc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, bám sát tinh thần nghị quyết, Chỉ thị 17 và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Theo Sở Y tế TPHCM, 15 bệnh viện và trung tâm y tế khu vực sẽ tham gia trực tiếp vào chiến dịch này. Đây là một trong những đợt triển khai quy mô lớn đầu tiên, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.

Hoạt động khám được triển khai từ nay đến hết tháng 6-2026, ưu tiên trẻ em dưới 18 tuổi chưa được khám trong năm học 2025-2026, người lao động phi chính thức và người cao tuổi.

Điểm mới đáng chú ý là nhiều bệnh viện tuyến trên lần đầu trực tiếp tham gia hỗ trợ tuyến cơ sở, phối hợp với trạm y tế xã, đặc khu để tổ chức khám. Các đơn vị gồm: Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cùng nhiều bệnh viện đa khoa khu vực và trung tâm y tế địa phương. 

Các bệnh viện chuyên khoa khác cũng sẵn sàng tăng cường khi cần thiết.

Việc huy động lực lượng tuyến trên nhằm vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng chuyên môn. Với người từ 18 tuổi, nội dung khám gồm đầy đủ chuyên khoa, xét nghiệm máu, nước tiểu, điện tim, X-quang phổi… nhằm phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm và yếu tố nguy cơ. 

Với trẻ em, tập trung đánh giá dinh dưỡng, phát triển thể chất, tầm soát tật khúc xạ, răng miệng, tai mũi họng và sức khỏe tâm thần.

Các tổ khám được bố trí linh hoạt theo quy mô dân số từng địa bàn; tại vùng xa, xã đảo, đặc khu sẽ có thêm đội khám lưu động để người dân tiếp cận thuận lợi hơn.

TPHCM cũng đặt mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân trên nền tảng số. Kết quả khám sẽ được cập nhật lên hệ thống quản lý sức khỏe cộng đồng, liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử và VNeID trong vòng 24 giờ sau khi hoàn tất.

Để bảo đảm tỉ lệ tham gia, các địa phương huy động hệ thống chính trị cơ sở, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng".

Chương trình không chỉ là hoạt động khám định kỳ mà còn thể hiện bước chuyển từ "chữa bệnh" sang "chủ động chăm sóc sức khỏe", hướng tới mô hình quản lý sức khỏe toàn dân hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Hàng chục tỉ đồng được huy động mỗi năm hỗ trợ bệnh nhân khó khăn

(NLĐO) - Không chỉ hỗ trợ tinh thần, công tác xã hội tại các cơ sở y tế còn đóng vai trò kết nối nguồn lực xã hội giúp bệnh nhân vượt qua ranh giới sinh - tử.

Lần đầu tiên tại TPHCM, nhiều bệnh viện đồng loạt khám bệnh miễn phí

(NLĐO) - "Trước giờ tôi không đi khám. Năm nay, tôi 70 tuổi, chồng tôi 78 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được bác sĩ khám bệnh"

TPHCM đồng loạt triển khai 58 điểm khám bệnh miễn phí, xem danh sách tại đây

(NLĐO) - Theo Sở Y tế TPHCM, việc khám bệnh sẽ tập trung ưu tiên các khu vực xa trung tâm

