Góc nhìn

Nâng chất môi trường kinh doanh

PGS-TS Trần Thị Hồng Liên, Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM)

Triển vọng kinh tế năm 2026 đối với TP HCM và cả nước là tích cực với nhiều thuận lợi.

Về cải cách thể chế, một loạt nghị quyết nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN) thuộc các loại hình khác nhau, như Nghị quyết 68/NQ-TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 79/NQ-TW về phát triển kinh tế nhà nước… đã được ban hành. Đây là những nỗ lực tiếp nối các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã được thực hiện lâu nay, được nhấn mạnh trong Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ từ đầu năm 2025, nhằm đưa Việt Nam tiếp tục trở thành một điểm đến kinh doanh có sức hút hàng đầu thế giới, và đưa nước ta đạt được các mục tiêu 100 năm.

Tiêu dùng (vốn chiếm tới 60% GDP của Việt Nam) có thể tăng trưởng ở mức 9%-11%. Xu hướng này càng được củng cố khi nhóm người trẻ gia nhập thị trường lao động và có nhiều dư địa quyết định chi tiêu. Đây chính là thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của DN cung cấp. Thị trường quốc tế tăng trưởng tốt cũng là cơ hội cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của cả DN FDI và DN nội địa. Đầu tư công đang được tập trung thúc đẩy ngay từ những ngày đầu năm. Riêng TP HCM đã được giao tổng vốn đầu tư công khoảng 148.000 tỉ đồng, mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua, trong tổng số 995.000 tỉ đồng đầu tư công vốn ngân sách của cả nước. Khoản đầu tư khổng lồ này đang được phân bổ vào các dự án hạ tầng trọng yếu quốc gia như sân bay, hệ thống giao thông, đặc biệt là đường cao tốc, sẽ tạo ra cả tác động ngắn và trung hạn là công việc cho các DN, và tác động dài hạn là nâng cấp chất lượng hạ tầng, logistics... giúp thuận lợi hóa hoạt động kinh doanh nói chung.

Ở chiều ngược lại, DN cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Lãi suất ngân hàng từ cuối năm 2025 tới nay có xu hướng gia tăng ở cả chiều huy động và cho vay. Lãi suất cho vay bất động sản đã tăng nhanh từ 8% lên tới 13% trong một thời gian ngắn. Nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, việc lãi suất tăng cao làm tăng nhanh chi phí, gây khó khăn cho việc mở rộng kinh doanh của DN... Trong bối cảnh này, những yếu tố cần cải thiện để nâng cao vượt bậc chất lượng môi trường kinh doanh là Nhà nước trên tinh thần tư duy kiến tạo, cần định hình rõ ràng hơn nữa tầm nhìn cho môi trường kinh doanh của Việt Nam. Không chỉ là những con số trên các bảng xếp hạng, mà còn là giá trị gia tăng cốt lõi nào để tạo môi trường cho DN trong nước và quốc tế. Giá trị gia tăng đó có thể là cơ hội tiếp cận nhanh nhất thị trường hơn 100 triệu dân số vàng, trung tâm sản xuất công nghệ cao kết nối nhanh nhất chuỗi cung ứng toàn cầu…

Cải cách thủ tục hành chính từ số lượng thủ tục được cắt giảm thành giá trị thực sự cho DN như mức độ cắt giảm thời gian thực hiện toàn bộ một quy trình hay tổng chi phí tuân thủ. Năng suất cao hơn mới là mục tiêu cuối cùng mọi cải cách nên hướng tới. Khơi thông dòng vốn ổn định, chi phí hợp lý cho DN trong nước, để phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực sự có nội lực, vững mạnh... từ đó có thể trở thành trụ cột cho một nền kinh tế quốc gia tự chủ chiến lược. 

Tin liên quan

Bước ngoặt bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh, mở lối "lên đời" doanh nghiệp

Bước ngoặt bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh, mở lối "lên đời" doanh nghiệp

(NLĐO)- Việc bỏ thuế khoán từ đầu tư 2026, cùng với các chính sách hỗ trợ về thuế, sẽ mở lối cho hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh phải có tài khoản chính chủ: Những nút thắt cần gỡ

Tài khoản thanh toán của hộ kinh doanh mở tại ngân hàng phải đứng tên người được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Nhộn nhịp sản xuất - kinh doanh đặc sản Tết

Tận dụng nghề truyền thống và nguồn nguyên liệu địa phương, nhiều hộ dân miền Tây đang biến dịp Tết thành "mùa khởi nghiệp" với những sản phẩm đậm hồn quê

