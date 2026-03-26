HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Nàng hậu Đoàn Thiên Ân bênh "người thương" Khương Lê hết mình!

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) – Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và tài tử Khương Lê đóng vai một cặp đôi yêu nhau nồng nàn trong phim "Hẹn em ngày nhật thực".

“Hẹn Em Ngày Nhật Thực: Giao Lưu Cùng Dàn Diễn Viên và Đạo Diễn Danh Tiếng Tại TP HCM”

Đoàn phim "Hẹn em ngày nhật thực" đã có buổi giao lưu, ra mắt phim chiều ngày 26-3 tại TP HCM. Ngoài cặp đôi chính là Đoàn Thiên Ân, Khương Lê, sự kiện còn có đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà sản xuất Lý Minh Thắng, NSND Lê Khanh, Thanh Sơn, Hứa Vĩ Văn, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo.

Tại buổi giao lưu, Đoàn Thiên Ân thổ lộ từ khi quảng bá phim đến nay cô đã đọc nhiều bình luận chê nhan sắc của mình.

Đoàn Thiên Ân và Khương Lê tại buổi giao lưu

Đoàn Thiên Ân và Khương Lê tại buổi giao lưu

Cả hai vào vai cặp đôi có mối tình lãng mạn

Cả hai vào vai cặp đôi có mối tình lãng mạn

Thiên Ân bênh vực "người tình màn ảnh"

Thiên Ân bênh vực "người tình màn ảnh"

"Trong phim, tôi để mặt mộc. Đạo diễn rất tỉ mỉ, giai đoạn nhân vật Thiên Ân tôi đóng trở thành nữ tu thì không được phép trang điểm, kể cả kẻ chân mày. Tôi có lén kẻ thì đạo diễn cũng kêu bôi đi, môi không đánh son cũng được yêu cầu thêm phấn để nhạt bớt, giống nhân vật nhất có thể. Đây là vai diễn đặc biệt mà tôi được thể hiện. Vào vai nữ tu, tôi thấy mình may mắn. Ê-kíp cho tôi tiền kỳ thời gian dài để tìm hiểu sâu về nhân vật, xây dựng lý lịch. Tôi cũng được đến Tiểu chủng viện Làng Sông để học nề nếp, lối sống của các Sơ tại đây" – Đoàn Thiên Ân trải lòng.

Cô cho biết gia đình đều theo đạo, hiểu niềm tin tôn giáo và cũng biết có nhiều gia đình do không chung đức tin nên tan vỡ, nhất là thời ông bà, cha mẹ cô. Cô cũng hiểu cho mẹ mình là bà Hoa (NSND Lê Khanh thủ diễn) có nỗi đau trong quá khứ, không muốn con gái đi vào vết xe đổ nên cấm con yêu người ngoại đạo.

Khi bạn diễn Khương Lê nhận phần lỗi với nhận xét diễn chưa đẩy cao trào phân cảnh nặng tâm lý, Đoàn Thiên Ân hết lòng "bênh vực".

Thiên Ân bênh vực Khương Lê

"Anh Khương Lê chỉ thuần làm nghề, diễn xuất chuyên môn hơn là trả lời truyền thông. Tôi là bạn diễn của anh ấy nên hiểu rõ. Những cảnh nặng tâm lý, anh ấy đều nỗ lực rất nhiều và phối hợp tốt với bạn diễn. Cảnh nặng tâm lý của tôi và anh là ở ngã ba Trà Mây, cả hai khóc đến 2-3 tiếng giữa cái nắng 12 giờ ở Phú Yên. Thế nhưng, anh Khương Lê vẫn khóc khi máy quay bắt cận mặt tôi để nuôi cảm xúc giúp tôi. 

Tôi cũng khóc khi máy quay anh ấy. Cả hai hỗ trợ nhau, cùng cố gắng có được phân cảnh tốt nhất. Những cảnh khó, anh Khương Lê hay ngồi lại với từng diễn viên phối diễn cùng mình, chia sẻ, thảo luận. Anh ấy cố gắng nhiều và xứng đáng được cả ê-kíp ghi nhận" – Đoàn Thiên Ân nói.

Món Quà Đặc Biệt Dành Tặng Các Nữ Tu!

Đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết tác phẩm là tâm huyết của anh, muốn thực hiện như món quà gửi tặng các nữ tu, trong đó có người thân trong gia đình anh.

Phim có những tình tiết cho thấy nhân vật sùng đạo, khắt khe, ngăn cấm chuyện tình cảm của con nhưng đạo diễn cho biết khi viết kịch bản đã tìm đến các linh mục để hỏi ý kiến và được ủng hộ.

Đạo diễn (cầm micro) chia sẻ về phim

Đạo diễn (cầm micro) chia sẻ về phim

Từ phải sang: Hứa Vĩ Văn, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo, đạo diễn

Từ phải sang: Hứa Vĩ Văn, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo, đạo diễn

NSND Lê Khanh chia sẻ

NSND Lê Khanh chia sẻ

Nhà sản xuất Lý Minh Thắng bày tỏ

Nhà sản xuất Lý Minh Thắng bày tỏ

"Hẹn em ngày nhật thực" lấy bối cảnh những năm 1990 tại làng Trà Mây – một xóm đạo ở miền Trung. Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân đóng) sống cùng mẹ là bà Hoa, cả hai đều theo đạo. 

Một dịp tình cờ, Thiên Ân gặp anh thợ điện An Thiên (Khương Lê đóng) từ nơi khác đến công tác và dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, cô bị mẹ ngăn cản do An Thiên không theo đạo và muốn cô cưới Hải (Thanh Sơn đóng). 

Phim ra rạp từ ngày 3-4.

Tin liên quan

Đoàn Thiên Ân NSND Lê Khanh Khương Lê Hẹn em ngày nhật thực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo