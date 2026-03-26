Nàng hậu Đoàn Thiên Ân bênh "người thương" Khương Lê hết mình!

“Hẹn Em Ngày Nhật Thực: Giao Lưu Cùng Dàn Diễn Viên và Đạo Diễn Danh Tiếng Tại TP HCM”

Đoàn phim "Hẹn em ngày nhật thực" đã có buổi giao lưu, ra mắt phim chiều ngày 26-3 tại TP HCM. Ngoài cặp đôi chính là Đoàn Thiên Ân, Khương Lê, sự kiện còn có đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà sản xuất Lý Minh Thắng, NSND Lê Khanh, Thanh Sơn, Hứa Vĩ Văn, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo.

Tại buổi giao lưu, Đoàn Thiên Ân thổ lộ từ khi quảng bá phim đến nay cô đã đọc nhiều bình luận chê nhan sắc của mình.

Đoàn Thiên Ân và Khương Lê tại buổi giao lưu

Cả hai vào vai cặp đôi có mối tình lãng mạn

Thiên Ân bênh vực "người tình màn ảnh"

"Trong phim, tôi để mặt mộc. Đạo diễn rất tỉ mỉ, giai đoạn nhân vật Thiên Ân tôi đóng trở thành nữ tu thì không được phép trang điểm, kể cả kẻ chân mày. Tôi có lén kẻ thì đạo diễn cũng kêu bôi đi, môi không đánh son cũng được yêu cầu thêm phấn để nhạt bớt, giống nhân vật nhất có thể. Đây là vai diễn đặc biệt mà tôi được thể hiện. Vào vai nữ tu, tôi thấy mình may mắn. Ê-kíp cho tôi tiền kỳ thời gian dài để tìm hiểu sâu về nhân vật, xây dựng lý lịch. Tôi cũng được đến Tiểu chủng viện Làng Sông để học nề nếp, lối sống của các Sơ tại đây" – Đoàn Thiên Ân trải lòng.

Cô cho biết gia đình đều theo đạo, hiểu niềm tin tôn giáo và cũng biết có nhiều gia đình do không chung đức tin nên tan vỡ, nhất là thời ông bà, cha mẹ cô. Cô cũng hiểu cho mẹ mình là bà Hoa (NSND Lê Khanh thủ diễn) có nỗi đau trong quá khứ, không muốn con gái đi vào vết xe đổ nên cấm con yêu người ngoại đạo.

Khi bạn diễn Khương Lê nhận phần lỗi với nhận xét diễn chưa đẩy cao trào phân cảnh nặng tâm lý, Đoàn Thiên Ân hết lòng "bênh vực".

Thiên Ân bênh vực Khương Lê

"Anh Khương Lê chỉ thuần làm nghề, diễn xuất chuyên môn hơn là trả lời truyền thông. Tôi là bạn diễn của anh ấy nên hiểu rõ. Những cảnh nặng tâm lý, anh ấy đều nỗ lực rất nhiều và phối hợp tốt với bạn diễn. Cảnh nặng tâm lý của tôi và anh là ở ngã ba Trà Mây, cả hai khóc đến 2-3 tiếng giữa cái nắng 12 giờ ở Phú Yên. Thế nhưng, anh Khương Lê vẫn khóc khi máy quay bắt cận mặt tôi để nuôi cảm xúc giúp tôi.

Tôi cũng khóc khi máy quay anh ấy. Cả hai hỗ trợ nhau, cùng cố gắng có được phân cảnh tốt nhất. Những cảnh khó, anh Khương Lê hay ngồi lại với từng diễn viên phối diễn cùng mình, chia sẻ, thảo luận. Anh ấy cố gắng nhiều và xứng đáng được cả ê-kíp ghi nhận" – Đoàn Thiên Ân nói.

Món Quà Đặc Biệt Dành Tặng Các Nữ Tu!

Đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết tác phẩm là tâm huyết của anh, muốn thực hiện như món quà gửi tặng các nữ tu, trong đó có người thân trong gia đình anh.

Phim có những tình tiết cho thấy nhân vật sùng đạo, khắt khe, ngăn cấm chuyện tình cảm của con nhưng đạo diễn cho biết khi viết kịch bản đã tìm đến các linh mục để hỏi ý kiến và được ủng hộ.

"Hẹn em ngày nhật thực" lấy bối cảnh những năm 1990 tại làng Trà Mây – một xóm đạo ở miền Trung. Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân đóng) sống cùng mẹ là bà Hoa, cả hai đều theo đạo.

Một dịp tình cờ, Thiên Ân gặp anh thợ điện An Thiên (Khương Lê đóng) từ nơi khác đến công tác và dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, cô bị mẹ ngăn cản do An Thiên không theo đạo và muốn cô cưới Hải (Thanh Sơn đóng).

Phim ra rạp từ ngày 3-4.