Đoàn Thiên Ân trao tình "anh thợ điện"

Đoàn Thiên Ân lãng mạn cùng Khương Lê

Sau Nụ hôn bạc tỷ, hoa hậu Đoàn Thiên Ân vào Hẹn em ngày nhật thực

Vào đúng dịp lễ Tình nhân 2026, ê-kip sản xuất bộ phim điện ảnh "Hẹn em ngày nhật thực" đã chính thức tung ra poster với hình ảnh của hai nhân vật chính Thiên Ân (Hoa hậu Đoàn Thiên Ân) và An Thiên (Khương Lê) trong một khung cảnh rất lãng mạn của một câu chuyện tình yêu có pha chút màu sắc kỳ bí.

Tình đầu của con người bao giờ cũng là mối tình khó phai nhất, bao giờ cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm và bao giờ cũng là mối tình mà người trong cuộc muốn đánh đổi nhiều nhất - để được giành lấy trái tim người kia…

Nhưng cuộc đời không bao giờ giống như ước mơ. "Hẹn em ngày nhật thực" hứa hẹn là tác phẩm lãng mạn, day dứt hứa hẹn sẽ gây bất ngờ cho khán giả, trong bối cảnh năm 2026 rộn ràng phim Việt Nam được sản xuất.

First look poster chưa hé lộ gì thêm về nội dung phim, nhưng cũng là khoảnh khắc cực kỳ ý nghĩa của cặp đôi "anh thợ điện" và "cô gái nhà lành", tạo nên một trang tình ý lãng mạn, sóng gió mà cũng thật khắc cốt ghi tâm.

"Hẹn em ngày nhật thực" đầy hứa hẹn của Đoàn Thiên Ân

Đoàn Thiên Ân và Khương Lê

Bối cảnh bộ phim diễn ra xuyên suốt những năm cuối thập niên 1980 và 1990, trong đó có một trong những khoảnh khắc thiên nhiên đặc biệt nhất từng được hàng triệu người Việt Nam quan tâm và theo dõi, chính là hiện tượng nhật thực toàn phần diễn ra vào ngày 24-10-1995. Yếu tố kỳ bí xoay quanh hiện tượng lịch sử này sẽ đan kết vào câu chuyện tình yêu lãng mạn, tạo nên sức hút riêng biệt của "Hẹn em ngày nhật thực".

"Hẹn em ngày nhật thực" đánh dấu sự trở lại của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sau thành công rực rỡ của bộ phim "Nụ hôn bạc tỷ". Lần đảm nhiệm vai nữ chính tiếp theo trong một dự án điện ảnh đầy lãng mạn tiếp tục là một thử thách khó khăn với Thiên Ân, nhất là khi bối cảnh câu chuyện diễn ra vào khoảng thời gian và một không gian rất đặc biệt…

Cùng với đó, nam diễn viên Khương Lê sau vai diễn phản diện đầy ấn tượng trong bộ phim điện ảnh "Báu vật trời cho" chiếu Tết 2026, bỗng chốc hóa thân thành một anh chàng thợ điện ngây thơ và si tình, sẽ là một bất ngờ với khán giả.

"Hẹn em ngày nhật thực" do đạo diễn Lê Thiện Viễn cầm trịch dự án, cùng với sự hỗ trợ của Nhà sản xuất - Giám đốc sáng tạo - đạo diễn Lý Minh Thắng.

Phim dự kiến ra rạp vào ngày 3-4.