Sức khỏe

Nắng nóng: Cảnh báo nhóm nguy cơ cao, bệnh viện tăng chống nóng

N.Dung

(NLĐO) - Nắng nóng gay gắt, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, đột quỵ; cùng đó nhiều bệnh viện tăng cường chống nóng cho người bệnh và người nhà.

Chiều 26-5, Bộ Y tế đã có cảnh báo, hướng dẫn người dân và người lao động nhận biết, xử trí kịp thời say nắng, sốc nhiệt và đột quỵ trong bối cảnh nắng nóng gay gắt.

Bệnh viện K tăng cường quạt mát, hỗ trợ người bệnh trong những ngày nắng nóng

Ai dễ bị say nắng, sốc nhiệt?

Theo Cục phòng bệnh (Bộ Y tế), các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa hè là say nắng, say nóng và đột quỵ do nhiệt, chủ yếu do tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Nhóm nguy cơ cao gồm người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai; người lao động cường độ cao ngoài trời hoặc trong môi trường nóng bức như nông dân, công nhân lò gạch, luyện kim; người mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản và đái tháo đường.

Theo chuyên gia, triệu chứng do nắng nóng phụ thuộc thời gian tiếp xúc và mức tăng thân nhiệt. Ở mức độ nhẹ, người bệnh có thể mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tim đập nhanh, chuột rút. Nặng hơn là đau đầu dữ dội, khó thở, buồn nôn, co giật, ngất hoặc hôn mê; nghiêm trọng có thể trụy tim mạch, đe dọa tính mạng.

Khi gặp người bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, cần nhanh chóng đưa vào nơi mát, thoáng gió, nới lỏng quần áo, lau cơ thể bằng khăn mát hoặc chườm tại vùng cổ, nách, bẹn để hạ nhiệt.

Nếu người bệnh còn tỉnh, cho uống từng ngụm nhỏ nước mát, ưu tiên nước bổ sung điện giải như Oresol pha đúng hướng dẫn. Trường hợp bị chuột rút, có thể xoa bóp nhẹ vùng cơ co rút; triệu chứng thường giảm sau 10-15 phút.

Nếu xuất hiện dấu hiệu nặng, cần gọi cấp cứu 115 hoặc đưa ngay tới cơ sở y tế gần nhất. Trong lúc chờ cấp cứu, tiếp tục sơ cứu để hạn chế tổn thương não và các cơ quan nội tạng.

Bệnh viện chủ động phòng chống nắng nóng

Trước đợt nắng nóng gay gắt kéo dài tại Hà Nội, các bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp chống nóng nhằm bảo vệ sức khỏe người bệnh, đồng thời bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh.

Tại Bệnh viện K, hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp đón hơn 2.000 lượt khám và điều trị nội trú. Để giảm thời gian chờ, cơ sở Tân Triều đón tiếp từ 5 giờ sáng, khám từ 6 giờ; hai cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp tiếp nhận từ 6 giờ. Riêng cơ sở Quán Sứ khuyến cáo người bệnh đặt lịch qua tổng đài và khám theo khung giờ hẹn.

Bệnh viện K và Bệnh viện Bạch Mai tăng cường nhiều giải pháp chống nóng, hỗ trợ người bệnh và người nhà.

Bệnh viện K cũng bố trí 33 bàn khám tại cơ sở chính, 18 bàn tại cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp; đồng thời tăng cường nhân lực hướng dẫn tại khu khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh, nội soi, xét nghiệm.

Các thiết bị hiện đại, máy lấy số tự động, thanh toán không tiền mặt và trả kết quả qua mã QR cũng được tăng cường, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục. Bệnh viện đồng thời chủ động hẹn lịch khám, tạo thuận lợi cho người bệnh, nhất là người từ tỉnh xa đến điều trị.

Trong những ngày nắng nóng, người bệnh và người nhà được sử dụng nước uống miễn phí. Các khoa điều trị bố trí thêm cây nước nóng, lạnh. Bệnh viện cũng tăng cường điều hòa tại buồng bệnh, khu khám; bổ sung quạt mát và ghế ngồi ở khu vực chờ.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, khu vực chờ của người nhà người bệnh được bố trí mái che, hệ thống nước uống tự động và vòi phun sương để giảm oi bức trong những ngày nắng nóng.

Theo đại diện bệnh viện, những biện pháp này giúp người bệnh yên tâm điều trị, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của thời tiết cực đoan kéo dài tới sức khỏe.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt, đặc biệt từ 10 giờ đến 16 giờ. Người ở phòng điều hòa không nên ra nắng đột ngột mà cần thời gian thích nghi; nên mặc quần áo sáng màu, thoáng mát và thấm hút mồ hôi.

