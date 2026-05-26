Nắng nóng: Nhiều người cấp cứu vì say nắng

Đợt nắng nóng gay gắt tại miền Bắc những ngày qua khiến số bệnh nhân nhập viện liên quan đến thời tiết tăng mạnh. Tại Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai), số ca cấp cứu liên quan đến nắng nóng tăng khoảng 20-30%, trong đó nhiều người trẻ nhập viện với biểu hiện say nắng, sốc nhiệt.

Sáng 26-5, bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Trung tâm Cấp cứu A9, cho biết mỗi ngày đơn vị tiếp nhận trung bình khoảng 250 bệnh nhân đến khám. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng cao điểm, con số này tăng lên khoảng 300 ca/ngày.

Theo bác sĩ Dũng, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên vượt 40 độ C ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, làm gia tăng các vấn đề như cháy nắng, chuột rút, ngất, say nắng… Trong đó, nguy hiểm nhất là sốc nhiệt.

"Bệnh nhân chủ yếu là thanh niên, người trong độ tuổi lao động được đưa đến cấp cứu trong tình trạng mệt lả, vã mồ hôi. Một số trường hợp tăng thân nhiệt do say nắng, nặng hơn có thể hôn mê hoặc co giật" - bác sĩ Dũng nói.

Mới đây, Trung tâm đã tiếp nhận một nam công nhân nhập viện sau khi làm việc ngoài trời nắng nóng kéo dài. Bệnh nhân mệt lả, mất nước nghiêm trọng, được xác định tiêu cơ vân kèm suy thận cấp do mất nước.

Sau khi được sơ cứu, hạ thân nhiệt tại chỗ và chuyển đến bệnh viện, bệnh nhân được truyền dịch, điều trị tiêu cơ vân cấp và kiểm soát thân nhiệt. Hiện sức khỏe đã ổn định.

Ngoài người trẻ, nhóm người cao tuổi hoặc có bệnh nền cũng có nguy cơ cao gặp biến chứng trong thời tiết nắng nóng. Theo bác sĩ, nắng nóng có thể làm bệnh nền trở nặng hoặc khởi phát đợt cấp.

Về dấu hiệu cảnh báo, người bị say nắng hoặc sốc nhiệt thường xuất hiện các triệu chứng như ra nhiều mồ hôi, đau cơ, yếu cơ, chuột rút, chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn hoặc ngất. Khi thân nhiệt tăng trên 39-40 độ C, da khô nóng, kèm rối loạn ý thức như mê sảng, co giật, hôn mê là dấu hiệu bệnh tiến triển nặng, cần cấp cứu ngay.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài hoặc lao động kéo dài trong khung giờ nắng nóng gay gắt, đặc biệt từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều.

Hướng dẫn cách phòng say nắng khi làm việc ngoài trời

Trong trường hợp bắt buộc phải làm việc ngoài trời, cần đội mũ nón, mặc áo chống nắng, nghỉ giữa giờ ở nơi râm mát, bổ sung đầy đủ nước và điện giải. Không nên làm việc liên tục nhiều giờ dưới trời nắng. Nếu có điều kiện, nên sử dụng quạt, điều hòa hoặc mái che tại nơi làm việc để giảm nhiệt.

Khi có người biểu hiện choáng váng, đau đầu, mệt lả do say nắng, cần nhanh chóng đưa vào chỗ mát, chườm hoặc quạt để hạ thân nhiệt. Nếu người bệnh tỉnh táo, cho uống nước hoặc oresol để bù điện giải và đặt nằm nghỉ ở nơi an toàn.

Trường hợp người bệnh hôn mê, co giật hoặc nôn trào ngược, cần đặt nằm nghiêng để đảm bảo đường thở. Nếu ngừng tim, phải sơ cứu hồi sức tim phổi và gọi cấp cứu 115 hoặc chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất.

Ngoài các ca say nắng, sốc nhiệt, bác sĩ cũng ghi nhận nắng nóng kéo dài có thể khiến bệnh nền, đặc biệt bệnh lý tâm thần, trở nặng.

Tại Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), một nam thanh niên được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng la hét, kích động liên tục. PGS-TS Dương Minh Tâm, Viện Sức khỏe Tâm thần, cho biết bệnh nhân có tiền sử rối loạn loạn thần, đang điều trị tại nhà. Đợt nắng nóng kéo dài khiến các triệu chứng bùng phát mạnh hơn.

Theo PGS Tâm, người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh lý tâm thần thường nhạy cảm hơn với thời tiết cực đoan. Riêng bệnh nhân tâm thần có thể dễ mất ngủ, kích động, khó kiểm soát hành vi trong những ngày oi bức kéo dài.

Khi thời tiết nắng nóng, cơ thể mất nhiều nước và muối qua mồ hôi nên người dân cần chủ động uống đủ nước, bổ sung điện giải hợp lý để phòng mất nước và hạn chế nguy cơ sốc nhiệt.

"Với người làm việc ngoài trời như tài xế xe công nghệ, giao hàng, công nhân xây dựng…, cần bảo đảm các biện pháp chống nắng, nghỉ ngơi hợp lý và uống nước thường xuyên. Nếu dùng oresol, cần pha đúng liều lượng và sử dụng theo khuyến cáo"- bác sĩ Dũng lưu ý.