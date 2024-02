Nắng nóng tại Nam Bộ: Khả năng đến sớm, gay gắt không thua năm 2023

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong ngày 18-2, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở khu vực TP HCM. Nhiệt độ cao nhất được dự báo từ 35-36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 30%-40%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 12 đến 16 giờ.

Trên toàn khu vực Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và cục bộ ở các tỉnh miền Tây.

Dự báo cụ thể tình hình nắng nóng tại Nam Bộ trong ngày 18-2 (Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ)

Cơ quan dự báo thời tiết cho biết tình trạng nắng nóng tiếp tục diễn ra trong những ngày tới.

Cũng theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mùa nắng nóng năm 2024 khả năng sẽ đến sớm và mức độ nắng nóng gay gắt không thua kém năm 2023. Theo đó, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong mùa nắng nóng ở các tỉnh miền Đông có thể lên tới khoảng 39-40 độ C.

Bảng dự báo chi tiết nhiệt độ và lượng mưa các tháng 3, 4 và 5 (Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ)

Tháng 3, nhiệt độ trung bình cao hơn cùng kỳ những năm trước. Khu vực miền Đông và vùng ven biển phía Tây Nam có một vài đợt nắng nóng diện rộng. Khả năng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37 độ C sẽ xuất hiện trong một vài ngày ở miền Đông. Số ngày có nắng nóng phổ biến từ 10-15 ngày ở miền Đông và 5-10 ngày ở miền Tây.

Trong tháng 4, nhiệt độ trung bình cao hơn cùng kỳ những năm trước. Tháng 3 cũng là thời kỳ cao điểm của mùa nắng nóng Nam Bộ nên sẽ rất gay gắt. Nhiều đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, trên 38 độ C ở miền Đông và 35-37 độ C ở miền Tây. Số ngày có nắng nóng diện rộng ở khu vực miền Đông từ 15-20 ngày và 10-15 ngày ở khu vực ven biên giới Tây Nam của miền Tây.

Nhiệt độ trung bình tháng 5 năm nay cũng cao hơn so với cùng kỳ những năm trước. Trong tháng này, nhiều đợt nắng nóng diện rộng trên cả miền Đông và miền Tây với nhiệt độ cao nhất 37-38 độ C và trên 38 độ C trên các tỉnh miền Đông và ven biên giới Tây Nam.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời kỳ ít mưa kéo dài trong những ngày còn lại của tháng 2, tháng 3 và nửa đầu tháng 4 dẫn đến khả năng thiếu nước ngọt cho đời sống và cây trồng.

Người dân cũng cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật xuất hiện nhiều với cường độ mạnh trong khoảng từ cuối tháng 3 trở đi.