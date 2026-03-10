HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thư bạn đọc

Nâng tầm Bệnh viện Chân Mây: Gấp lắm rồi!

Bài và ảnh: QUANG TÁM

Người dân mong muốn Bệnh viện Chân Mây sớm "hồi sinh" như kỳ vọng ban đầu để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh

Năm 2013, Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (nay là Trung tâm Y tế Phú Lộc - cơ sở Chân Mây) nằm ở xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 100 tỉ đồng. Đây là bệnh viện đa khoa được quy hoạch với quy mô 200 giường bệnh nội trú, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân tại huyện Phú Lộc cũ, khu đô thị Chân Mây và các khu vực lân cận.

Tuy nhiên, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, cơ sở y tế này đang có biểu hiện xuống cấp, hư hại ở một số hạng mục khiến người dân vô cùng thất vọng. Ông Nguyễn Đình Toàn, một người dân địa phương, chia sẻ khi bệnh viện mới khánh thành, người dân rất vui mừng vì công trình khang trang, hiện đại. Nhưng hiện nay, chất lượng khám chữa bệnh chưa đáp ứng được nhu cầu. "Bệnh viện nằm ngay khu kinh tế có hàng ngàn công nhân mà lại quá tụt hậu so với sự phát triển chung. Chúng tôi chỉ mong thời gian tới, bệnh viện được quan tâm nâng cấp, thực sự trở thành nơi khám chữa bệnh đáng tin cậy cho bà con" - ông Toàn nói.

Thực tế hoạt động của cơ sở này cũng còn nhiều hạn chế. Ông Nguyễn Hà Nhật Linh, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Huế, cho biết hiện cơ sở chỉ có 57 viên chức và người lao động, trong đó có 13 bác sĩ làm việc tại 4 khoa chuyên môn và 3 phòng. Số giường thực kê hiện nay cũng chỉ đạt 70 giường so với quy mô 200 giường dự kiến.

Nâng tầm Bệnh viện Chân Mây: Gấp lắm rồi! - Ảnh 1.

Trung tâm Y tế Phú Lộc - cơ sở Chân Mây (TP Huế) đang xuống cấp và chờ “hồi sinh”

Dù các chỉ số về khám, điều trị nội trú, ngoại trú năm 2025 đều tăng so với năm 2024 (lượt khám ngoại trú tăng từ 17.500 lên 21.534; điều trị nội trú tăng từ 1.467 lên 2.430 người; thực hiện 10.789 thủ thuật), song cơ sở này vẫn đang thiếu bác sĩ. Ông Linh lý giải nguyên nhân là do công tác tuyển dụng còn khó khăn, chính sách thu hút chưa đáp ứng thực tiễn, cộng thêm khu dân cư chưa đông và đi lại còn trở ngại.

Để giải quyết bài toán này, đồng thời thực hiện các nghị quyết về việc đưa Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á, một giải pháp mới đã được đưa ra. Theo đó, việc Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế tiếp nhận cơ sở Chân Mây để phát triển thành Bệnh viện cơ sở 2 theo mô hình trường - viện chuẩn quốc tế là rất cấp thiết. Việc này vừa giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực phía Nam TP Huế và Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô vừa mở rộng cơ sở thực hành lâm sàng cho sinh viên.

Về tiến độ, đề án chuyển giao này đã được lãnh đạo UBND TP Huế và Thành ủy Huế đồng thuận về mặt chủ trương. Hiện Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế đang hoàn thiện đề án các bước tiếp theo để trình Thủ tướng Chính phủ đưa ra quyết định phê duyệt cuối cùng. 

Nhiều vi phạm

Liên quan đến Trung tâm Y tế Phú Lộc - cơ sở Chân Mây, năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (nay là Thành ủy Huế) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã có quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng hình thức khiển trách. Lý do là đã để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện các dự án, gói thầu xây dựng bệnh viện này; trong đó có việc tập hợp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu không đầy đủ, chậm quyết toán 2 gói thầu trong thời gian dài, bao gồm: gói thầu số 29 (về cung cấp và lắp đặt trọn gói lò đốt rác thải y tế) và gói thầu số 51 (thi công và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải).

Ngoài ra, bà Lê Thị Ngọc Lan, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế giai đoạn 2014 - 2019 kiêm kế toán Ban Quản lý dự án giai đoạn 2003 - 2016, bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.


Tin liên quan

Bệnh viện Mắt TPHCM khám tầm soát miễn phí bệnh glôcôm

Bệnh viện Mắt TPHCM khám tầm soát miễn phí bệnh glôcôm

(NLĐO)- Các bác sĩ chuyên khoa sẽ trực tiếp khám và tư vấn sức khỏe mắt cho khoảng 200 người tham gia.

Công an vào cuộc vụ xô xát giành chở thi thể ở bệnh viện

(NLĐO)-Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ xô xát giành chở nạn nhân qua đời xảy ra trước nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

TPHCM xây mới Bệnh viện Chấn thương hiện đại, tích hợp công nghệ số

(NLĐO) - Bệnh viện Chấn thương với quy mô hơn 96.000 m² và tổng vốn hơn 4.200 tỉ đồng này sẽ là bệnh viện chuyên khoa chấn thương hiện đại đầu tiên ở Việt Nam.

bệnh viện TP Huế Bệnh viện Chân Mây
    Thông báo