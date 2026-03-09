HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh viện Mắt TPHCM khám tầm soát miễn phí bệnh glôcôm

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Các bác sĩ chuyên khoa sẽ trực tiếp khám và tư vấn sức khỏe mắt cho khoảng 200 người tham gia.

Trong khuôn khổ hoạt động Tuần lễ Glaucoma thế giới (8.3.2026 – 14.3.2026), Bệnh viện Mắt TPHCM triển khai chương trình khám tầm soát và tư vấn miễn phí bệnh glôcôm cho khoảng 200 người dân. Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Sức khỏe toàn dân năm 2026 tại thành phố.

Bệnh viện Mắt TPHCM khám tầm soát miễn phí bệnh glôcôm - Ảnh 1.

Bệnh viện Mắt TPHCM khám mắt cho người dân

Chương trình tầm soát sẽ được tổ chức trong buổi sáng ngày 13-3-2026. Bệnh viện sẽ tiến hành tầm soát cho những người trên 40 tuổi hoặc những người có tiền sử gia đình mắc bệnh glôcôm cùng các yếu tố nguy cơ như cận thị, viễn thị hoặc sử dụng thuốc corticoid lâu dài... 

Người dân quan tâm có thể đăng ký nhận số thứ tự khám bằng cách liên hệ qua số điện thoại: 058.8095074 (gặp Thủy Tiên trong giờ hành chính). Khoa tiếp nhận đăng ký khám tầm soát đến khi nhận đủ lượng người bệnh.

Glôcôm: Nguyên nhân gây mù lòa toàn cầu

Glôcôm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên toàn thế giới, chỉ đứng sau đục thể thủy tinh. Theo ước tính, vào năm 2020, khoảng 79,6 triệu người trên toàn cầu bị ảnh hưởng bởi bệnh này, trong đó có khoảng 4,5 triệu người bị mù, chiếm khoảng 6% dân số thế giới. Đáng lưu ý, sự tiến triển âm thầm của glôcôm, đặc biệt ở giai đoạn đầu, đã khiến khoảng 50% bệnh nhân ở các quốc gia phát triển và 90% bệnh nhân ở các nước đang phát triển không nhận thức được tình trạng của mình.

Tuần lễ Glaucoma thế giới hàng năm là một sáng kiến do Hiệp hội Glaucoma (WGA) và Hiệp hội bệnh nhân Glaucoma thế giới (WGPA) phối hợp tổ chức. Sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh glôcôm thông qua các hoạt động tuyên truyền và giáo dục. Tuần lễ Glaucoma thế giới năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 15-3 với mục tiêu thu hút sự chú ý và quan tâm của cộng đồng đối với vấn đề sức khỏe mắt này.


Tin liên quan

Nhìn màn hình điện tử liên tục, mắt chịu những ảnh hưởng nào?

Nhìn màn hình điện tử liên tục, mắt chịu những ảnh hưởng nào?

(NLĐO) - Các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ khô mắt trên thế giới dao động từ 5–50% dân số, trong đó tại nhiều quốc gia châu Á có thể khoảng một phần ba dân số.

Nhiều người hỏng mắt vì pháo nổ dịp Tết

(NLĐO)- Các trường hợp chấn thương mắt do pháo thường có mức độ tổn thương nặng, diễn tiến phức tạp.

Bệnh nhân rơi nước mắt khi nhận món quà Tết bất ngờ

(NLĐO)- Bữa cơm đoàn viên, suất bánh mì, phong bao lì xì đỏ… tuy giá trị không cao nhưng giúp người bệnh ấm lòng khi Tết đến, Xuân về.

