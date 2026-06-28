Khu thương mại tự do (FTZ) không đơn thuần là một khu ưu đãi thuế, càng không nên tiếp cận theo các mô hình truyền thống bởi lợi thế này không bền vững khi các quốc gia khác đều có thể làm tương tự.

Giá trị của mô hình FTZ thế hệ mới mà TP HCM hướng tới nằm ở việc tạo ra một không gian thể chế thật sự cởi mở, minh bạch và có chi phí kinh doanh thấp hơn; có thể kết nối các cấu phần của nền kinh tế như cảng biển, công nghiệp, tài chính, dịch vụ cao cấp. Đơn cử, việc kết nối Cái Mép - Thị Vải, cảng trung chuyển Cần Giờ, sân bay Long Thành, các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ và Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm trong một không gian phát triển thống nhất sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng, phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh của siêu đô thị.

FTZ thế hệ mới phải là nơi tạo ra giá trị gia tăng mới, nhất là trong các ngành kinh tế số, cảng biển và logistics thông minh, thương mại điện tử xuyên biên giới, tài chính thương mại, quản trị dữ liệu và các dịch vụ chuyên nghiệp. Cần thu hút không chỉ hàng hóa mà còn các trung tâm điều phối chuỗi cung ứng, trung tâm phân phối khu vực, nền tảng dữ liệu, doanh nghiệp (DN) công nghệ, dịch vụ tài chính, bảo hiểm và các hoạt động gia công, kiểm định, thiết kế, sửa chữa có hàm lượng giá trị cao.

Việc lựa chọn nhà đầu tư vào FTZ phải hướng đến mục tiêu kết nối chuỗi cung ứng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và tạo ra giá trị gia tăng cao. Lợi thế của FTZ nằm ở khả năng kết nối hiệu quả các khu công nghiệp, trung tâm đô thị vùng Đông Nam Bộ với cảng biển, sân bay và thị trường quốc tế.

Đặc biệt, FTZ sẽ là nền tảng quan trọng cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM khi tạo ra nhu cầu lớn về tài trợ thương mại, tín dụng chuỗi cung ứng, bảo hiểm hàng hải, thanh toán quốc tế, cho thuê tài chính và các công cụ phòng ngừa rủi ro. Chính những dòng giao dịch này mới tạo nền tảng thực chất để các dịch vụ tài chính quốc tế phát triển tại TP HCM. Vì vậy, thành phố cần hướng tới các nhà đầu tư chiến lược như hãng tàu toàn cầu, nhà khai thác cảng, tập đoàn logistics, DN thương mại điện tử xuyên biên giới, DN công nghệ, ngân hàng...

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngoài các cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 260 và sắp tới là Luật Đô thị đặc biệt, TP HCM phải xây dựng môi trường kinh doanh đạt chuẩn quốc tế, với thủ tục nhanh gọn, minh bạch, ổn định và dễ dự báo. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng đồng bộ, từ cảng biển, sân bay, đường bộ, đường sắt, ICD, logistics đến hải quan số, dữ liệu liên thông và các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, pháp lý.

Quan trọng hơn cả, FTZ phải trở thành hệ sinh thái giúp DN Việt Nam không chỉ tham gia các dịch vụ phụ trợ mà từng bước đảm nhận các khâu có giá trị gia tăng cao.