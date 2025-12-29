Nâng tầm nông sản sạch thành quà tặng Tết cao cấp

Chia sẻ với báo chí bên lề Đại hội Hội Sản phẩm nông nghiệp sạch TPHCM (CAPA) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Vina T&T Group, tân Chủ tịch CAPA, nhấn mạnh việc đưa nông sản sạch vào giỏ quà Tết là cách thức hiệu quả để nâng cao giá trị sản phẩm.

Nông sản sạch được chọn làm quà tặng Tết ngày càng nhiều

Theo ông Tùng, xu hướng tiêu dùng gần đây cho thấy việc sử dụng nông sản, thực phẩm làm quà Tết ngày càng nhiều, là cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành đầu tư thêm mẫu mã, bao bì đẹp bên cạnh chất lượng sản phẩm để nâng tầm thành quà tặng cao cấp.

Ông Tùng cho biết thêm, tiêu chí hàng đầu của CAPA là "sạch". Đây là một khái niệm tưởng đơn giản nhưng cực kỳ phức tạp, bởi việc đáp ứng quy định an toàn thực phẩm phải theo tiêu chuẩn từng thị trường và các tiêu chí cũng liên tục thay đổi, bắt buộc các doanh nghiệp phải cập nhật liên tục.

Không chỉ bảo đảm an toàn thực phẩm, "sạch" còn bao hàm bảo vệ môi trường, CAPA khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi xanh theo các chuẩn mực mới.

Ban chấp hành CAPA ra mắt

Phát biểu nhận chức Chủ tịch CAPA, ông Tùng nhấn mạnh nông nghiệp sạch hôm nay không chỉ là chuyện của sản xuất mà còn là câu chuyện của niềm tin thị trường, của chuẩn mực phát triển bền vững và của vị thế nông sản Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

"Chúng tôi hướng đến xây dựng CAPA trở thành một nền tảng kiến tạo – nơi các doanh nghiệp nông nghiệp sạch được đồng hành, được nâng tầm năng lực, được kết nối thị trường trong nước và quốc tế một cách bài bản, minh bạch và hiệu quả" – ông Tùng cam kết.

Ông Nguyễn Đình Tùng trả lời báo chí sau khi nhậm chức Chủ tịch CAPA

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Lê Viết Bình - Phó Chánh Văn phòng Bộ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tư duy kiến tạo và định hướng lấy giá trị thực chất của hội viên làm trung tâm của CAPA. Đây là cách tiếp cận đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp sạch, bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Ông Bình nhấn mạnh: "Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng CAPA tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, giữa sản xuất với thị trường, giữa doanh nghiệp nông nghiệp trong nước với chuỗi giá trị khu vực và quốc tế, đồng thời thúc đẩy chuẩn hóa sản xuất, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng khoa học công nghệ và liên kết chuỗi giá trị".