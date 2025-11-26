Nâng tầm vị thế TP HCM

Điều này được thể hiện qua nhiều chỉ số khác nhau, từ mức tăng trưởng GRDP, đóng góp cho ngân sách, vốn đầu tư toàn xã hội cho đến lực lượng doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp rất năng động…

TP HCM đang có không gian phát triển thuận lợi với định hướng hình thành các tuyến hành lang, trục kết nối, cùng khả năng liên kết với hệ thống logistics, khu công nghiệp và chuỗi cung ứng quốc tế. Điều này tạo nên vị thế chiến lược quan trọng cho sự phát triển của thành phố.

Từ góc nhìn đó, khi rà soát để xây dựng chiến lược và không gian phát triển giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, TP HCM định hình lại chiến lược phát triển mới theo mô hình "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột".

Trong đó, ngoài đặc khu Côn Đảo, 3 vùng gồm: Bình Dương trước đây - phát triển công nghiệp công nghệ cao; Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây - phát triển kinh tế biển, du lịch biển, năng lượng sạch, logistics; vùng trung tâm, đô thị lõi TP HCM - phát triển công nghệ cao, dịch vụ, tài chính quốc tế. Ba hành lang gồm: hành lang Bắc - Nam dọc theo sông Sài Gòn hướng biển; hành lang phía Đông nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Cần Giờ; hành lang Đông - Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh thông qua Quốc lộ 1 và đường Xuyên Á.

Đáng chú ý, 5 trụ cột phát triển được TP HCM xác định gồm: công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Qua rà soát, chúng tôi nhận thấy khu vực Bình Dương không còn là vùng thu hút lao động giản đơn như trước mà đang vươn lên mạnh mẽ với các khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp xanh, cơ khí chính xác. Gần đây, nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn lớn, đã xây dựng nhà máy ở Bình Dương theo những tiêu chuẩn rất cao, hướng tới mục tiêu Net Zero.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, bao gồm đặc khu Côn Đảo, đã được Chính phủ xác định là trung tâm kinh tế biển, trung tâm năng lượng và hàng hải của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Đây là trung tâm logistics chiến lược, gắn với hệ thống cảng nước sâu. TP HCM đã đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, trong đó có nội dung xây dựng khu thương mại tự do tại khu vực này - được xem là một trong những động lực phát triển mới của thành phố.

Trong khi đó, tại vùng trung tâm TP HCM - bao gồm các khu dịch vụ, tài chính…, thành phố đang triển khai đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Nơi này được kỳ vọng trở thành điểm dẫn vốn và hình thành trung tâm công nghệ tài chính của cả khu vực.

Với các trụ cột nêu trên, nổi bật là đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, ưu tiên hàng đầu của thành phố là tạo điều kiện thuận lợi nhất và có các chính sách ưu đãi hấp dẫn cho nhà đầu tư. Điều đó sẽ được thể hiện qua Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025, đang được tổ chức tại TP HCM.

Những bước đi cụ thể nêu trên sẽ góp phần nâng tầm, tạo vị thế chiến lược cho siêu đô thị TP HCM trong giai đoạn mới.