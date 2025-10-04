HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Nàng thơ" Bích Ngọc bật mí về cảnh nóng với hai nam thần

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ diễn viên Bích Ngọc, được gọi là "nàng thơ" màn ảnh Việt, kể chuyện đóng cảnh nóng trong phim "Bịt mắt bắt nai".

"Nàng thơ" Bích Ngọc tự thân đóng các cảnh nóng trong "Bịt mắt bắt nai"

Trong buổi giao lưu, giới thiệu phim "Bịt mắt bắt nai" chiều ngày 4-10 tại TP HCM, diễn viên Bích Ngọc cùng Trà My, Dũng Bino, Lương Gia Huy cùng đạo diễn Hoàng Thơ tụ hội.

Bích Ngọc vào vai Ngọc - vợ của Long (Lương Gia Huy đóng), chủ sở hữu một resort lớn. Nhà văn trẻ Hiệp (Dũng Bino đóng) đưa bạn gái là Trang (Thái Trà My đóng) cùng đến resort nghỉ dưỡng và tìm cảm hứng viết sách. Giây phút chạm mặt đầu tiên, Trang thoáng hoang mang và lo sợ, hướng về Long một cái nhìn nhiều nghi ngại. Dường như, người đàn ông giàu có đứng trước mặt gợi nhắc cho cô ký ức không vui.

"Nàng thơ" Bích Ngọc bật mí về cảnh nóng với hai nam thần - Ảnh 1.

Dàn diễn viên "Bịt mắt bắt nai" cùng đạo diễn Hoàng Thơ

"Nàng thơ" Bích Ngọc bật mí về cảnh nóng với hai nam thần - Ảnh 2.

Các diễn viên nhận hoa

"Nàng thơ" Bích Ngọc bật mí về cảnh nóng với hai nam thần - Ảnh 3.

Từ phải sang: Bích Ngọc, Trà My, Dũng Bino, Gia Huy

Bích Ngọc cho biết đây là phim cô cùng ê-kíp ấp ủ, làm việc nghiêm túc, cố gắng hết sức. Vai Ngọc là vai diễn đầu tiên tôi đóng mang nhiều màu sắc. Phim có những cảnh nóng. Mọi người đều biết tôi vốn ngại đóng cảnh nóng. Phim có cảnh hôn thôi cũng đã phải cân nhắc trước khi quay. "Thế nhưng, tôi nhận vai Ngọc bởi đây là vai diễn mới lạ với tôi. Đạo diễn Hoàng Thơ và tôi cũng trao đổi, lý giải cảnh nóng nào cần thiết cho mạch phim, không thể bỏ qua thì mới làm. Khi đã đồng ý làm, tôi cố gắng hết sức, đạt nhất có thể, không qua loa hời hợt" - Bích Ngọc thổ lộ.

Cô nói thêm Ngọc là phiên bản hoàn toàn khác với cô ngoài đời nên mất thời gian để đầu tư vai diễn, tìm kiếm trải nghiệm, chất liệu. Cô tin đây là vai diễn bước ngoặt và hy vọng khán giả đón nhận hình ảnh mới.

Bích Ngọc chia sẻ

Nữ diễn viên tự đóng tất cả các cảnh nóng mà không cần nhờ diễn viên đóng thế. Cô cho biết đoàn phim tâm lý, bảo hộ kỹ và hầu như cảnh nóng nào cũng chỉ có diễn viên, một quay phim và đạo diễn ở hiện trường, không ai khác. Tất cả giúp cô tự tin, cảm giác an toàn để làm tốt cảnh quay.

Hoàng "Mưa đỏ" nay thành Long chủ resort trong "Bịt mắt bắt nai"

Diễn viên Dũng Bino cho biết vai diễn nhà văn này anh không hóa thân nhiều mà chỉ cần bê có chọn lọc con người thật vào phim. Nhà văn Hiệp lúc là nai, khi là sói, không biết đường nào phán đoán. Đa phần, những vai trên truyền hình anh thủ diễn đều là phản diện nên anh cũng khó nói trước vai của mình có "hoàn lương" không và khán giả muốn biết chính xác thế nào thì hẹn ở rạp.

"Nàng thơ" Bích Ngọc bật mí về cảnh nóng với hai nam thần - Ảnh 4.

Gia Huy nói tại buổi giao lưu


Diễn viên Lương Gia Huy chia sẻ gần đây anh có vai diễn Hoàng - binh sĩ thuộc đội Biệt kích dù, quân lực Việt Nam Cộng Hòa phim "Mưa đỏ". Tác phẩm thành công giúp anh được khán giả biết đến nhiều hơn.

Đó là một kỷ niệm đặt biệt nhưng đã khép lại và anh cất vào tim. Hiện tại, anh dành hết tâm trí cho Long của "Bịt mắt bắt nai". Thông qua dự án, anh mong tên tuổi của mình được gần hơn với khán giả, được công nhận ở mặt thực lực hơn.

Nữ diễn viên Trà My vai Trang cho biết phim đã quay từ 3 năm trước lúc là cô gái trẻ. Cô xem đây là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất. Trang là một vai thú vị, trái ngược hoàn toàn với Trà My ngoài đời. Cô ngoài đời nội tâm còn Trang thì bản lĩnh, độc đoán và tham vọng. Khi vào vai Trang, hiểu hơn nhân vật, cô thấy thương và đồng cảm hơn là ghét.

"Nàng thơ" Bích Ngọc bật mí về cảnh nóng với hai nam thần - Ảnh 5.

Các cảnh quay trong phim

"Nàng thơ" Bích Ngọc bật mí về cảnh nóng với hai nam thần - Ảnh 6.

Bích Ngọc vai Ngọc trong phim

"Nàng thơ" Bích Ngọc bật mí về cảnh nóng với hai nam thần - Ảnh 7.

Dũng Bino vai Hiệp

"Nàng thơ" Bích Ngọc bật mí về cảnh nóng với hai nam thần - Ảnh 8.

"Nàng thơ" Bích Ngọc bật mí về cảnh nóng với hai nam thần - Ảnh 9.

Gia Huy vai Long

Đạo diễn Hoàng Thơ cho biết poster của phim khán giả thấy mỗi nhân vật đều dùng tay che một mắt, ẩn dụ về thực tại xã hội khi con người mù quáng theo đuổi những mục tiêu về vật chất, dục vọng càng ngày càng muốn làm điều đó bất chấp thủ đoạn, đánh mất mình.

Thông điệp phim muốn nói về tình trạng vô cảm xã hội, nỗi đau không được chia sẻ, lỗi lầm không được tha thứ dẫn đến hậu quả trầm trọng. Tác phẩm ra rạp từ 31-10.

Diễn viên Bích Ngọc đã từng tham gia nhiều phim: "Đất rừng Phương Nam", "Hạnh phúc bị đánh cắp", "Đi qua mùa hạ", "Tình khúc bạch dương"…

