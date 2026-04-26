Kinh tế

Nâng tổng công suất cung cấp điện phục vụ các khu công nghiệp trọng điểm ở Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Việc vận hành thêm máy biến áp thứ 3, nâng tổng công suất cung cấp điện, phục vụ các khu công nghiệp trọng điểm trên địa bàn Long Thành, Đồng Nai.

Ngày 26-4, Công ty Điện lực Đồng Nai và các đơn vị liên quan đã hoàn thành công trình lắp máy 3 Trạm biến áp (TBA) 110 kV An Phước, nâng tổng công suất trạm từ 126 MVA lên 189 MVA.

Máy biến áp thứ 3 được lắp đặt có công suất là 63 MVA, nâng tổng công suất TBA 110 kV An Phước lên 189 MVA

Đây là công trình do Công ty Điện lực Đồng Nai làm chủ đầu tư, được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của khu vực, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho Khu Công nghiệp An Phước và các khu công nghiệp lân cận như Long Đức, Tam Phước, Long Thành.

Đồng thời, giảm tải cho các máy biến áp (MBA) hiện hữu tại trạm và các trạm 110 kV lân cận, đáp ứng tiêu chí vận hành N-1 của hệ thống điện.

Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, giai đoạn này trạm được lắp mới máy biến áp thứ 3 công suất 63 MVA cùng hàng loạt thiết bị đồng bộ như máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, chống sét van, hệ thống tủ trung thế, tụ bù và hệ thống cáp đấu nối. Tổng mức đầu tư công trình là 39,85 tỉ đồng.

Trạm 110 kV An Phước là một trong những công trình điện quan trọng phục vụ quá trình công nghiệp hóa tại khu vực Long Thành. Trạm được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành tháng 1-2015, nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho Khu Công nghiệp An Phước khi khu vực này bắt đầu thu hút mạnh dòng vốn đầu tư sản xuất.

Trong các giai đoạn tiếp theo, cùng với tốc độ phát triển nhanh của các khu công nghiệp và đô thị lân cận, trạm liên tục được nâng cấp công suất.

Nhân viên Công ty Điện lực Đồng Nai kiểm tra kỹ thuật trước khi đóng điện

Việc đưa MBA thứ 3 vào vận hành không chỉ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp mà còn tạo dư địa phát triển cho các dự án công nghiệp, logistics, dịch vụ và đô thị trong tương lai tại Long Thành và khu vực phụ cận.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng về hạ tầng điện để Đồng Nai đón đầu làn sóng đầu tư mới, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương trong giai đoạn tới.

Ở giai đoạn đầu, trạm được đưa vào vận hành với hệ thống hạ tầng cơ bản, bao gồm: MBA T1 công suất 63 MVA, các ngăn lộ 110 kV, 22 kV và hệ thống SCADA phục vụ vận hành không người trực.

Cùng với tốc độ phát triển nhanh của các khu công nghiệp và đô thị lân cận, tháng 10-2015, Công ty Điện lực Đồng Nai tiếp tục đầu tư lắp đặt thêm MBA thứ 2 (63MVA) nâng công suất trạm lên 126 MVA, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải tại khu vực Long Thành - Nhơn Trạch.

Tuy nhiên, trước tốc độ phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh dự án sân bay Long Thành và hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được triển khai, nhu cầu điện tiếp tục gia tăng nhanh chóng, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng công suất trạm bằng việc lắp MBA thứ 3.


Điện lực TPHCM phát thông báo quan trọng về cung cấp điện dịp Giỗ Tổ và lễ 30-4, 1-5

Điện lực TPHCM phát thông báo quan trọng về cung cấp điện dịp Giỗ Tổ và lễ 30-4, 1-5

(NLĐO) - Điện lực TPHCM dự báo trong kỳ nghỉ lễ, người dân sẽ ở nhà nhiều hơn do thời tiết nắng nóng, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng cao.

(NLĐO) - Hộ gia đình chính sách tại xã Ninh Châu được Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa, cải thiện điều kiện sống trước mùa mưa bão.

(NLĐO) – Phát hiện tiền lạ vào tài khoản, nhân viên Điện lực Gia Lai lập tức trình báo công an để tìm chủ nhân chuyển nhầm.

khu công nghiệp cung cấp điện Long Thành Điện lực Đồng Nai nâng tổng công suất
