Điện lực TPHCM phát thông báo quan trọng về cung cấp điện dịp Giỗ Tổ và lễ 30-4, 1-5

Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa yêu cầu các đơn vị thành viên không thực hiện các công việc trên lưới điện dẫn đến cắt điện, làm ảnh hưởng đến khách hàng trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25-4 đến hết ngày 27-4) và dịp lễ 30-4, 1-5 (từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5, bao gồm cả cuối tuần), trừ các trường hợp sự cố hoặc yêu cầu đặc biệt.

EVNHCMC cũng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng và ban hành phương án bảo đảm cung cấp điện chi tiết trong thời gian trên. Đặc biệt, cần tổ chức diễn tập tại các khu vực, sự kiện trọng điểm như chương trình chính trị, lễ hội, khu vui chơi tập trung đông người.

Điện lực TPHCM kêu gọi người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm bằng các hành động nhỏ nhất

Ngành điện cũng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện; tổ chức phát quang, bảo đảm an toàn hành lang tuyến. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ an ninh công trình điện; đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn ngừa các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện như bắn pháo giấy tráng kim loại, ném vật thể lên đường dây.

Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các kho, trạm, nhà điều hành và khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, khu dân cư, khu vui chơi giải trí… cũng được quán triệt thực hiện nghiêm.

EVNHCMC cho biết đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, máy phát điện dự phòng, phương tiện và bố trí lực lượng ứng trực nhằm xử lý nhanh mọi sự cố có thể xảy ra trong dịp lễ.

Trong những ngày nghỉ, nhu cầu sử dụng điện của người dân thường tăng cao do thời tiết nắng nóng và xu hướng ở nhà nhiều hơn, kéo theo việc sử dụng các thiết bị như điều hòa, tivi, máy tính, máy giặt, bếp điện… tăng mạnh.

Khi sản lượng điện vượt ngưỡng, phần điện năng này sẽ được tính theo bậc giá cao hơn trong biểu giá điện sinh hoạt lũy tiến, khiến chi phí tiền điện tăng đáng kể. Do đó, EVNHCMC khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm bằng những biện pháp đơn giản như: tắt thiết bị khi không sử dụng, ngắt hẳn nguồn điện khi ra khỏi phòng; chỉ sử dụng điều hòa khi cần thiết và cài đặt từ 26 độ C trở lên.

Bên cạnh đó, người dân nên ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện có dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, hạn chế dùng bóng đèn sợi đốt và tận dụng ánh sáng tự nhiên để giảm chi phí và góp phần bảo đảm nguồn cung điện ổn định trong dịp cao điểm.