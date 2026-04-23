Điện lực TPHCM phát thông báo quan trọng về cung cấp điện dịp Giỗ Tổ và lễ 30-4, 1-5

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Điện lực TPHCM phát thông báo quan trọng về cung cấp điện dịp Giỗ Tổ và lễ 30-4, 1-5

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Điện lực TPHCM dự báo trong kỳ nghỉ lễ, người dân sẽ ở nhà nhiều hơn do thời tiết nắng nóng, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng cao.

Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa yêu cầu các đơn vị thành viên không thực hiện các công việc trên lưới điện dẫn đến cắt điện, làm ảnh hưởng đến khách hàng trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25-4 đến hết ngày 27-4) và dịp lễ 30-4, 1-5 (từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5, bao gồm cả cuối tuần), trừ các trường hợp sự cố hoặc yêu cầu đặc biệt.

EVNHCMC cũng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng và ban hành phương án bảo đảm cung cấp điện chi tiết trong thời gian trên. Đặc biệt, cần tổ chức diễn tập tại các khu vực, sự kiện trọng điểm như chương trình chính trị, lễ hội, khu vui chơi tập trung đông người.

- Ảnh 1.

Điện lực TPHCM kêu gọi người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm bằng các hành động nhỏ nhất

Ngành điện cũng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện; tổ chức phát quang, bảo đảm an toàn hành lang tuyến. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ an ninh công trình điện; đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn ngừa các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện như bắn pháo giấy tráng kim loại, ném vật thể lên đường dây.

Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các kho, trạm, nhà điều hành và khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, khu dân cư, khu vui chơi giải trí… cũng được quán triệt thực hiện nghiêm.

EVNHCMC cho biết đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, máy phát điện dự phòng, phương tiện và bố trí lực lượng ứng trực nhằm xử lý nhanh mọi sự cố có thể xảy ra trong dịp lễ.

Trong những ngày nghỉ, nhu cầu sử dụng điện của người dân thường tăng cao do thời tiết nắng nóng và xu hướng ở nhà nhiều hơn, kéo theo việc sử dụng các thiết bị như điều hòa, tivi, máy tính, máy giặt, bếp điện… tăng mạnh. 

Khi sản lượng điện vượt ngưỡng, phần điện năng này sẽ được tính theo bậc giá cao hơn trong biểu giá điện sinh hoạt lũy tiến, khiến chi phí tiền điện tăng đáng kể. Do đó, EVNHCMC khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm bằng những biện pháp đơn giản như: tắt thiết bị khi không sử dụng, ngắt hẳn nguồn điện khi ra khỏi phòng; chỉ sử dụng điều hòa khi cần thiết và cài đặt từ 26 độ C trở lên.

Bên cạnh đó, người dân nên ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện có dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, hạn chế dùng bóng đèn sợi đốt và tận dụng ánh sáng tự nhiên để giảm chi phí và góp phần bảo đảm nguồn cung điện ổn định trong dịp cao điểm.

Tin liên quan

(NLĐO)- Điện lực TPHCM sẽ cập nhật danh sách các khách hàng trọng điểm, làm việc với các đơn vị liên quan để bảo đảm nguồn điện ổn định.

(NLĐO) - EVNHCMC khuyến cáo nên chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng, đặt nhiệt độ máy lạnh ở mức 26-28°C và sử dụng chế độ quạt gió...

Điểm cốt lõi là các đơn vị vẫn bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định, không gián đoạn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo