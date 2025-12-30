HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nàng WAG “chịu chơi” nhất nước Anh

Hải Hưng

(NLĐO) - Siêu mẫu Sasha Attwood, bạn gái tiền vệ điển trai Jack Grealish, được xem là nàng WAG (vợ/bạn gái cầu thủ) “chịu chơi” nhất nước Anh năm 2025.

Các nàng WAGs của bóng đá xứ sở sương mù từ lâu luôn thu hút sự chú ý không kém gì các bạn trai/chồng của họ. Vì thế, mọi "nhất cử nhất động" của họ đều được giới mộ điệu cũng như truyền thông theo dõi sát sao.

Với lịch trình di chuyển dày đặc tới những nơi sang "chảnh" và đầy màu sắc, người đẹp Sasha được giới truyền thông gọi tên như nàng WAG "chịu chơi" nhất nước Anh.

Nàng WAG “chịu chơi” nhất nước Anh - Ảnh 1.

Siêu mẫu Sasha Attwood là nàng WAG đi du lịch nhiều nhất trong năm 2025. (Ảnh: Instagram)

Nàng WAG “chịu chơi” nhất nước Anh - Ảnh 2.

Bạn gái tiền vệ Jack Grealish - lúc này còn khoác áo Man City trước khi sang Everton theo hợp đồng cho mượn - thực hiện 10 chuyến đi du lịch sang "chảnh" trong vòng 12 tháng qua. (Ảnh: Instagram)

Thống kê từ báo chí Anh cho hay siêu mẫu Sasha Attwood là WAG di chuyển nhiều nhất năm 2025 với tổng cộng 10 chuyến nghỉ dưỡng cao cấp.

Tổng quãng đường di chuyển bằng đường hàng không của cô lên tới khoảng 48.280 km, trải dài từ châu Âu sang Trung Đông rồi tới Mỹ. Trong đó, cô nàng có 2 lần tới Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất), 2 chuyến du lịch tới đảo Ibiza ở Địa Trung Hải, cùng các điểm dừng nổi tiếng như Paris (Pháp) và Mallorca (Tây Ban Nha).

Các chuyến đi của siêu mẫu Sasha Attwood có khi một mình, có khi đồng hành cùng bạn trai Jack Grealish và con gái Mila Rose.

Khi được hỏi "một người có thể đi du lịch bao nhiêu lần", nàng WAG Sasha đáp gọn: "Bao nhiêu cũng được, miễn là mình muốn". Câu trả lời nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, càng củng cố danh xưng nàng WAG "chịu chơi" của cô.

Nằm trong top đầu các nàng WAGs "chịu chơi" còn có người đẹp Becky Vardy, vợ của ngôi sao Jamie Vardy, với 9 chuyến đi tới nhiều nơi trên thế giới trong năm 2025.

bóng đá Anh Jack Grealish WAGs WAG Sasha Attwood
