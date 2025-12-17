NASA ghi nhận tín hiệu lạ phát từ nơi cách chúng ta 8 tỉ năm ánh sáng

Nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà thiên văn Jonathan Carney từ Đại học Bắc Carolina (Mỹ) vừa công bố nghiên cứu về một tín hiệu tia gamma bất thường mà kính viễn vọng không gian tia gamma Fermi của NASA bắt được hồi tháng 7.

Tín hiệu lạ này được đặt tên là GRB 250702B, không giống với bất cứ tín hiệu nào mà đài quan sát của NASA từng ghi nhận kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2008.

Đó là một vụ bùng nổ tia gamma kéo dài, lóe sáng thành từng đợt trong suốt 7 giờ.

Một tín hiệu lạ dưới dạng tia gamma đã được phát hiện bởi Fermi - Ảnh: NOIRLab/NSF/AURA/M. Garlick

Theo Live Science, các nhà nghiên cứu đã thực hiện một loạt quan sát bổ sung bằng cặp kính viễn vọng đặt tại Chile và Hawaii - Mỹ của đài quan sát quốc tế Gemini, kính viễn vọng Very Large ở Chile, đài quan sát Keck ở Hawaii và kính viễn vọng không gian Hubble (NASA/ESA).

Kết quả cho thấy tín hiệu bùng nổ này đến từ một thiên hà khổng lồ ở cách xa chúng ta tận 8 tỉ năm ánh sáng.

Các kính viễn vọng chỉ phát hiện được ánh sáng hồng ngoại và tia X năng lượng cao. Do lớp bụi dày đặc trong thiên hà mẹ, sự kiện này không thể quan sát được dưới ánh sáng khả kiến, theo bài công bố trên The Astrophysical Journal Letters

"Đây là vụ bùng nổ tia gamma dài nhất mà con người từng quan sát được, đủ dài để không phù hợp với bất kỳ mô hình nào hiện có của chúng ta về nguyên nhân gây ra các vụ nổ tia gamma" - tiến sĩ Carney cho biết.

Các tác giả cho rằng tín hiệu này có thể đến từ sự chết đi của một ngôi sao khổng lồ, một ngôi sao bị xé toạc bởi một lỗ đen, sự hợp nhất của một ngôi sao heli và một lỗ đen.

Tuy nhiên, không có kịch bản nào là chắc chắn và hoàn toàn hợp lý. Vì vậy, các nhà khoa học hy vọng rằng sẽ phát hiện nhiều tín hiệu tia gamma tương tự hơn để lấp đầy các mảnh ghép của câu đố.