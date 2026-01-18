HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

NASA sử dụng siêu tên lửa cho sứ mệnh Artemis II

Anh Thư

Dự kiến sứ mệnh Artemis II sẽ phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida - Mỹ vào ngày 6-2 sắp tới

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang chuẩn bị cho lần phóng đầu tiên có phi hành đoàn của tên lửa Hệ thống Phóng không gian (SLS), là dòng tên lửa mạnh nhất từ trước đến nay của NASA. Theo The Guardian, đây là lần thứ hai SLS được sử dụng sau lần phóng thử nghiệm trước đó với khoang tàu vũ trụ trống. SLS sẽ phục vụ cho sứ mệnh Artemis II, đưa các phi hành gia bay vòng quanh Mặt trăng và trở về Trái đất lần đầu tiên sau 50 năm.

Tên lửa SLS và tàu vũ trụ Orion cao gần 100 m, với lượng nhiên liệu lỏng bên trong đủ để lấp đầy một bể bơi Olympic. SLS được kỳ vọng sẽ đưa tàu vũ trụ lao đi với tốc độ tối đa lên đến gần 39.500 km/giờ.

Dự kiến sứ mệnh Artemis II sẽ phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida - Mỹ vào ngày 6-2 sắp tới, đưa phi hành đoàn thực hiện chuyến đi khứ hồi dài hơn 1,1 triệu km trong khoảng 10 ngày trước khi hạ cánh xuống Thái Bình Dương. Trong thời gian thực hiện sứ mệnh, 4 phi hành gia sẽ sinh sống và làm việc trong khoang Orion, thử nghiệm hệ thống hỗ trợ sự sống và liên lạc, cũng như thực hành các thao tác ghép nối.

NASA sử dụng siêu tên lửa cho sứ mệnh Artemis II - Ảnh 1.

Bốn phi hành gia tham gia sứ mệnh Artemis II, bao gồm 3 người của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và 1 người của Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA) Ảnh: NASA

Nhiệm vụ lần này không bao gồm việc đổ bộ hay đi vào quỹ đạo Mặt trăng nhưng sẽ đưa các phi hành gia trở thành người đầu tiên du hành quanh vệ tinh tự nhiên của địa cầu sau hơn nửa thế kỷ kể từ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972. Một chuyến bay thử nghiệm không người lái đã được thực hiện vào năm 2022 để mở đường cho Artemis III, sứ mệnh sẽ bao gồm nhiệm vụ đổ bộ lên cực Nam của thiên thể, sớm nhất là trong năm 2027.

Theo Giám đốc NASA Jared Isaacman, Artemis II sẽ là một bước tiến quan trọng cho du hành vũ trụ có người lái. Sứ mệnh lịch sử này sẽ đưa con người đi xa Trái đất hơn bao giờ hết và cung cấp những hiểu biết cần thiết cho sứ mệnh Artemis III, hay xa hơn là việc thiết lập căn cứ lâu dài trên Mặt trăng hay khám phá sao Hỏa.

Một số người coi việc quay trở lại vệ tinh này như một cuộc chạy đua vũ trụ thứ hai, trong đó Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc - quốc gia đặt mục tiêu cho một nhiệm vụ đổ bộ tương tự Artemis III vào năm 2030.

