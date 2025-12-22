NASA tìm ra nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể "đang phát triển mạnh"

Một nghiên cứu mới do Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) của NASA dẫn đầu chỉ ra rằng mặt trăng Titan của Sao Thổ có thể không hề sở hữu một đại dương ngầm rộng lớn như người ta vẫn nghĩ. Nhưng đó là một tin tốt cho cuộc săn tìm sự sống ngoài Trái Đất.



Theo AP, mối nghi ngờ về sự tồn tại của một đại dương ngầm bên dưới thiên thể này đã có từ rất lâu, sau khi các dữ liệu thu thập bởi tàu vũ trụ Cassini của NASA được công bố nhiều năm trước.

Mặt trăng Titan của Sao Thổ sở hữu cảnh quan rất giống Trái Đất và có thể có sự sống - Ảnh đồ họa: NASA

Titan là một thế giới vốn sở hữu cảnh quan cực kỳ giống Trái Đất, chỉ khác ở chỗ nước bên trong các hồ, sông, biển ở Titan chủ yếu là methane lỏng.

Người ta tin rằng nó có sự sống, nhưng không phải trong những vùng methane lỏng đó, mà bên trong đại dương ngầm, nơi nước thực sự là nước và được sưởi ấm bởi hệ thống thủy nhiệt.

Nhưng phân tích mới của các nhà khoa học JPL-NASA và các cộng sự cho thấy Titan có thể chứa những lớp băng và bùn dày bên dưới vỏ băng, tương tự như các vùng biển cực của Trái Đất.

Nghe có vẻ không hấp dẫn như đại dương, nhưng những túi nước tan chảy này lại có thể là nơi sự sống đang tồn tại và phát triển mạnh, theo bài công bố trên tạp chí Nature.

"Có lý do chính đáng để tiếp tục lạc quan về khả năng tồn tại sự sống ngoài hành tinh" - đồng tác giả Baptiste Journaux từ Đại học Washington (Mỹ) khẳng định với AP.

Tác giả chính Flavio Petricca từ JPL-NASA cho biết thế giới nước ngầm của Titan có thể đã đóng băng trong quá khứ và hiện đang tan chảy, hoặc thủy quyển của nó có thể đang tiến hóa theo hướng đóng băng hoàn toàn.

Các mô hình máy tính cho thấy các túi băng, bùn và nước này nằm bên dưới lớp vỏ băng dày khoảng 170 km và có thể trải dài đến độ sâu hơn 550 km. Nhiệt độ nước bên trong các túi vào khoảng 20 độ C, cực kỳ phù hợp với sự sống.

Vì Titan bị khóa thủy triều, mặt trăng này luôn hướng một mặt duy nhất về Sao Thổ, giống như cách Mặt Trăng luôn hướng một mặt về phía Trái Đất.

Lực hấp dẫn của Sao Thổ mạnh đến mức làm biến dạng bề mặt Titan, tạo ra những chỗ phình cao tới 10 mét khi hai thiên thể ở gần nhau nhất.

Chính điều này đã dẫn đến phát hiện trên: Nhờ cải tiến quy trình xử lý dữ liệu, họ đo được khoảng thời gian giữa thời điểm lực hút trọng trường đạt cực đại và sự nổi lên cao nhất của bề mặt Titan.

Nếu mặt trăng này có một đại dương lỏng toàn cầu, hiệu ứng sẽ xảy ra ngay lập tức. Nhưng ở đây, có một độ trễ khoảng 15 giờ, giúp suy ra cấu trúc bên dưới là băng tan chảy với những túi nước lỏng.