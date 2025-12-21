"Mắt quỷ" nhắm thẳng Trái Đất, phơi bày hiện tượng chưa từng có

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

"Mắt quỷ" nhắm thẳng Trái Đất, phơi bày hiện tượng chưa từng có

Anh Thư

(NLĐO) - Bên trong cấu trúc mà các nhà khoa học gọi là "mắt Sauron", hình ảnh quái khứ của Trái Đất đang được tái hiện.

"Mắt Sauron" là tên mà các nhà khoa học đặt cho hệ sao trẻ Fomalhaut, nằm cách Trái Đất 25 năm ánh sáng trong chòm sao Nam Ngư (Piscis Austrinus) và mới 440 triệu năm tuổi.

Mắt Sauron biểu tượng cho thực thể và ý chí tà ác của Chúa tể Bóng tối trong tác phẩm "Chúa tể những chiếc nhẫn" của nhà văn Anh J.R.R. Tolkien. Trong bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết này, mắt Sauron là một con mắt rực lửa khổng lồ nhìn xuống thế giới từ trên đỉnh tháp.

Hệ sao Fomalhaut cũng vậy: Mặt phẳng của hệ sao gần vuông góc với hướng quan sát từ Trái Đất, với tâm là một ngôi sao lớn và nóng hơn cả Mặt Trời, bao vây bởi những vành đai đá bụi hợp thành đĩa tiền hành tinh khổng lồ.

Vì vậy, hình ảnh của nó trong kính thiên văn rất giống mắt Sauron đang nhìn thẳng vào người Trái Đất.

"Mắt quỷ" nhắm thẳng Trái Đất, phơi bày hiện tượng chưa từng có - Ảnh 1.

Mắt Sauron và hai sự kiện ngoạn mục xảy ra bên trong nó, phản ánh quá khứ của Trái Đất - Ảnh: NASA/ESA/ĐẠI HỌC CALIFORNIA Ở BERKELEY

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Paul Kalas từ Đại học California ở Berkeley (Mỹ) đã quan sát đĩa tiền hành tinh của hệ sao này và ghi nhận "sự kiện thiên thể chưa từng có": Hai vụ va chạm rất gần nhau giữa các tiền hành tinh, tức những khối đá lớn cấu tạo nên hành tinh.

Trong hệ Mặt Trời sơ khai, các khối đá trong đĩa tiền hành tinh liên tục va chạm rồi hợp nhất, dần kết tụ thành thứ lớn hơn một chút gọi là tiền hành tinh, rồi đến các hành tinh sơ khai có kích thước lớn và cấu trúc nhiều lớp rõ ràng.

Các hành tinh sơ khai này có thể tiếp tục va chạm và hợp nhất - ví dụ như Trái Đất sơ khai va chạm với Theia to cỡ Sao Hỏa - trước khi thực sự ổn định.

Thứ mà các nhà khoa học đã thấy bên trong Fomalhaut chính là các vụ va chạm tiền hành tinh giống như những gì xảy ra bên trong hệ Mặt Trời 4-4,5 tỉ năm trước.

Phát hiện mới dựa trên một phát hiện gây bối rối trước đó: Một khoảng trống xuất hiện giữa đĩa tiền hành tinh nhưng không thực sự giống hành tinh. Nghiên cứu mới xác định đó là 2 sự kiện va chạm tiền hành tinh Fomalhaut cs1 và Fomalhaut cs2, xảy ra giữa các vật thể đường kính khoảng 60 km.

Lý thuyết cho rằng các vụ va chạm có kích thước như vậy chỉ nên xảy ra một lần mỗi 100.000 năm hoặc lâu hơn, nhưng hệ thống Fomalhaut đã khiến các nhà khoa học ngạc nhiên với hai vụ va chạm như vậy chỉ trong vòng 20 năm.

Tần suất xảy ra va chạm giúp các tác giả suy ra rằng có thể đã có 22 triệu sự kiện tương tự xảy ra trong suốt 440 triệu năm tồn tại tương đối trẻ của hệ sao Fomalhaut, cho thấy đó là một hệ sao "cuồng nộ" hơn nhiều so với hệ Mặt Trời của chúng ta.

Đây là lần đầu tiên sự kiện va chạm tiền hành tinh lý thuyết được quan sát trên thực tế, đem lại dữ liệu vô cùng quý giá cho các nghiên cứu về nguồn gốc của chính Trái Đất chúng ta.

Tin liên quan

Phát hiện hài cốt bất thường của loài tổ tiên người hiện đại

Phát hiện hài cốt bất thường của loài tổ tiên người hiện đại

(NLĐO) - Hài cốt 1,5 triệu tuổi được tìm thấy ở vùng Afar của Ethiopia đã tiết lộ những điều chưa từng biết về nguồn gốc của chính chúng ta.

Tàu săn sự sống NASA "vạch trần" vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh

(NLĐO) - NASA vừa công bố các phát hiện của tàu săn sự sống Europa Clipper, vốn có vị trí vô cùng thuận lợi để quan sát vật thể 3I/ATLAS bí ẩn.

"Bướm vũ trụ" đem lại tin tốt về sự sống ngoài hành tinh

(NLĐO) - Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa công bố hình ảnh được gọi là "bướm vũ trụ" - một hố va chạm kỳ lạ ở hành tinh khác.

Trái Đất tiền hành tinh Theia mắt Sauron Fomalhaut
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo