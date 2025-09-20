HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

NASA xác nhận hơn 6.000 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời

Anh Thư

(NLĐO) - Trong hơn 6.000 ngoại hành tinh đã được xác nhận có nhiều hành tinh giống Trái Đất và sẽ là mục tiêu của Đài quan sát Thế giới có thể sống được.

Theo cập nhật hôm 20-9 của NASA, số ngoại hành tinh - tức hành tinh ngoài hệ Mặt Trời - được NASA xác nhận đã lên đến con số 6.007 hành tinh. Theo NASA, con số này đã vượt mốc 6.000 kể từ hôm 17-9.

Số liệu được theo dõi bởi Viện Khoa học ngoại hành tinh (NExScI) của NASA, đặt tại Trung tâm Nghiên cứu hành tinh ngoài hệ Mặt Trời (IPAC) của Viện Công nghệ California (Caltech), một trong các đối tác hàng đầu của NASA.

NASA xác nhận hơn 6.000 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời- Ảnh 1.

Một số hành tinh đã được NASA xác nhận - Ảnh: NASA

Cột mốc này đánh dấu 30 năm kể từ khi ngoại hành tinh đầu tiên được phát hiện quanh một ngôi sao tương tự Mặt Trời của chúng ta vào năm 1995.

Cơ quan vũ trụ của Mỹ cũng cho biết hiện vẫn còn hơn 8.000 "ứng cử viên ngoại hành tinh" - tức các thế giới được phát hiện thông qua các tín hiệu quan sát chưa thực sự rõ ràng, vẫn cần theo dõi thêm.

Nhà nghiên cứu Dawn Gelino, người đứng đầu Chương trình Khám phá Ngoại hành tinh (ExEP) của NASA, cho biết mỗi loại hành tinh khác nhau được khám phá đều cung cấp thông tin về các điều kiện hình thành hành tinh.

Đồng thời, tệp dữ liệu khổng lồ về các ngoại hành tinh cũng giúp chúng ta ước tính được mức độ phổ biến của các hành tinh giống Trái Đất và nơi chúng có thể tồn tại.

"Nếu chúng ta muốn tìm hiểu xem liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ hay không, tất cả những kiến thức này đều rất cần thiết" - TS Gelino giải thích.

Mặc dù các nhà nghiên cứu tin rằng có hàng tỉ hành tinh trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta, việc tìm kiếm và nghiên cứu chúng vẫn là một thách thức.

NASA khẳng định tương lai của khoa học ngoại hành tinh sẽ tập trung vào việc tìm kiếm các hành tinh giống Trái Đất và nghiên cứu bầu khí quyển của chúng để tìm dấu hiệu sinh học, là bất kỳ đặc điểm, nguyên tố, phân tử... nào có thể được sử dụng làm bằng chứng về sự sống trong quá khứ hoặc hiện tại.

Hiện nay, kính viễn vọng Không gian James Webb của NASA đã phân tích thành phần hóa học của hơn 100 bầu khí quyển ngoại hành tinh.

Tuy nhiên, vẫn cần các nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao năng lực quan sát và xác định các thế giới tiềm năng cũng như các thế giới có thể ẩn giấu sự sống.

Một trong các nỗ lực đó là Đài quan sát Thế giới có thể sống được, một dự án đang được NASA nghiên cứu.



Tin liên quan

Quái vật "có một không hai" lộ diện giữa sa mạc Gobi

Quái vật "có một không hai" lộ diện giữa sa mạc Gobi

(NLĐO) - Mẫu vật cổ nhất và hoàn chỉnh nhất của dòng dõi quái vật cổ đại Pachycephalosauria vừa được khai quật ở Mông Cổ.

NASA: Mặt Trời đang chuyển sang trạng thái hoàn toàn mới

(NLĐO) - Dữ liệu mới của NASA cho thấy Mặt Trời đang bước vào "thời kỳ tỉnh thức", điều khá đáng ngại cho người Trái Đất.

Tin xấu từ nơi NASA nghi có sự sống ngoài hành tinh

(NLĐO) - NASA đang phát triển một con rắn robot nhằm tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh ở Enceladus. Nhưng một thách thức mới vừa xuất hiện.

NASA Hành tinh ngoại hành tinh thế giới có thể sống được giống trái đất
