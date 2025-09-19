HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Quái vật "có một không hai" lộ diện giữa sa mạc Gobi

Anh Thư

(NLĐO) - Mẫu vật cổ nhất và hoàn chỉnh nhất của dòng dõi quái vật cổ đại Pachycephalosauria vừa được khai quật ở Mông Cổ.

Một loài quái vật cổ đại mới vừa lộ diện thông qua hóa thạch được khai quật ở sa mạc Gobi, địa phận Mông Cổ, với niên đại lên tới 108 triệu năm, tức giữa kỷ Phấn Trắng.

Con quái vật được đặt tên là Zavacephale rinpoche và được các nhà nghiên cứu mô tả là "có một không hai", thuộc phân bộ Pachycephalosauria, tức "khủng long đầu vòm".

Quái "có một không hai" lộ diện giữa sa mạc Gobi - Ảnh 1.

Quái vật Zavacephale rinpoche là con khủng long đầu vòm cổ xưa nhất từng được biết đến - Ảnh đồ họa: Masaya Hattori

Nói với tờ Sci-News, TS Tsogtbaatar Chinzorig từ Viện Cổ sinh vật học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ và Đại học bang Bắc Carolina (Mỹ), cho biết Pachycephalosauria là một trong những dòng dõi khủng long bí ẩn nhất.

Việc thiếu đi hồ sơ cổ sinh vật học về những loài phân kỳ cổ nhất trong nhóm này đã cản trở các nghiên cứu về nguồn gốc cũng như quá trình tiến hóa ban đầu của nhóm khủng long này.

Vì vậy, hóa thạch Zavacephale rinpoche là một báu vật đối với các nhà khoa học. Nó là mẫu vật cổ nhất và hoàn chỉnh nhất thuộc nhóm này từng được phát hiện, bao gồm một chiếc sọ gần như nguyên vẹn.

Với niên đại 108 triệu năm, nó "già" hơn mẫu vật Pachycephalosauria lâu đời nhất từng được biết đến, chỉ dài chưa tới 1 m nhưng nổi bật với mái sọ phình to và những chi tiết trang trí cầu kỳ.

Độ nguyên vẹn của phần hộp sọ cũng cho phép các tác giả khẳng định chiếc sọ kỳ lạ của khủng long đầu vòm chủ yếu được sử dụng khi tranh giành bạn tình, chứ không giúp chúng chống lại động vật săn mồi hay điều chỉnh nhiệt độ như các nghiên cứu trước đây lập luận.

Vì các lý do đó, TS Lindsay Zanno từ Đại học bang North Carolina và Bảo tàng Khoa học tự nhiên North Carolina (Mỹ), đồng tác giả, mô tả con quái vật này là "có một không hai."

Nghiên cứu về con quái vật vừa được công bố trên tạp chí Nature.

