Ném bom khói, tấn công bằng dao gây thương vong hàng loạt ở Đài Bắc (Trung Quốc)

Theo người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan (Trung Quốc) Cho Jung-tai, vụ tấn công kinh hoàng bắt đầu khi đối tượng kích nổ bom khói tại ga chính Đài Bắc vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều.

Sau đó, kẻ này chạy bộ đến ga tàu điện ngầm Zhongshan gần đó và dùng dao tấn công người đi đường ở gần ga này cùng trung tâm thương mại lân cận.

Nghi phạm tử vong sau vụ tấn công, nguyên nhân đang được điều tra. Ảnh cắt từ video: Xiaoniu6161/X

Theo kênh CNA, hậu quả vụ việc khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Nghi phạm, được xác định họ Chang, đã tử vong tại chỗ sau khi nhảy từ một tòa nhà trong lúc bị lực lượng cảnh sát vây bắt trên những con phố đông đúc.

Một trong các nạn nhân là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, đã được khẩn trương đưa tới bệnh viện sau khi bị ngừng tim. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực cấp cứu của lực lượng y tế tại hiện trường, người này đã được xác nhận tử vong - theo các nguồn tin địa phương.

Theo truyền thông địa phương, một người được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại hiện trường cửa hàng Eslite Spectrum Nanxi. Một người khác bị đâm khi tìm cách khống chế kẻ tấn công và được cho là đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Trong vụ tấn công, nghi phạm được cho là đã đâm 7 người, trong đó 3 người bị thương nặng. Theo ông Cho Jung-tai, có 3 người đã rơi vào tình trạng ngừng tim.

Ông Cho cho biết nghi phạm có tiền án và đang bị truy nã. Khám xét hiện trường và nơi ở, cảnh sát phát hiện đối tượng mặc áo giáp, đeo mặt nạ và dường như còn mang theo cả bom xăng.

"Có vẻ đối tượng đã cố tình ném bom khói và sử dụng dao dài để thực hiện các cuộc tấn công bừa bãi vào công chúng" - ông Cho phát biểu trước báo giới.

Bom khói được thả vào ga tàu điện ngầm Đài Bắc ngày 19-12. Ảnh: Threads

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đâm chém tại Đài Bắc tối 19-12. Ảnh: AP

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra lý lịch và các mối quan hệ của nghi phạm để làm rõ động cơ gây án, cũng như xác định xem có đồng phạm hay không.

Ngay sau vụ việc, nhà lãnh đạo Đài Loan Lai Ching-te đã chỉ đạo tăng cường an ninh trên toàn hòn đảo và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho người dân. Ông cũng cảnh báo công chúng không nên lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng về vụ việc.

Hiện lối vào ga Zhongshan đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.