Ném bom khói, tấn công bằng dao gây thương vong hàng loạt ở Đài Bắc (Trung Quốc)

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ném bom khói, tấn công bằng dao gây thương vong hàng loạt ở Đài Bắc (Trung Quốc)

Tường Như

(NLĐO) - Chiều tối 19-12, một đối tượng đã ném bom khói và dùng dao tấn công loạn xạ tại trung tâm TP Đài Bắc, Đài Loan - Trung Quốc, khiến 9 người thương vong

Theo người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan (Trung Quốc) Cho Jung-tai, vụ tấn công kinh hoàng bắt đầu khi đối tượng kích nổ bom khói tại ga chính Đài Bắc vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều. 

Sau đó, kẻ này chạy bộ đến ga tàu điện ngầm Zhongshan gần đó và dùng dao tấn công người đi đường ở gần ga này cùng trung tâm thương mại lân cận.

Ném bom khói, tấn công bằng dao gây thương vong hàng loạt ở Đài Bắc (Trung Quốc) - Ảnh 1.

Nghi phạm tử vong sau vụ tấn công, nguyên nhân đang được điều tra. Ảnh cắt từ video: Xiaoniu6161/X

Theo kênh CNA, hậu quả vụ việc khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Nghi phạm, được xác định họ Chang, đã tử vong tại chỗ sau khi nhảy từ một tòa nhà trong lúc bị lực lượng cảnh sát vây bắt trên những con phố đông đúc. 

Một trong các nạn nhân là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, đã được khẩn trương đưa tới bệnh viện sau khi bị ngừng tim. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực cấp cứu của lực lượng y tế tại hiện trường, người này đã được xác nhận tử vong - theo các nguồn tin địa phương.

Theo truyền thông địa phương, một người được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại hiện trường cửa hàng Eslite Spectrum Nanxi. Một người khác bị đâm khi tìm cách khống chế kẻ tấn công và  được cho là đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Trong vụ tấn công, nghi phạm được cho là đã đâm 7 người, trong đó 3 người bị thương nặng. Theo ông Cho Jung-tai, có 3 người đã rơi vào tình trạng ngừng tim.

Ông Cho cho biết nghi phạm có tiền án và đang bị truy nã. Khám xét hiện trường và nơi ở, cảnh sát phát hiện đối tượng mặc áo giáp, đeo mặt nạ và dường như còn mang theo cả bom xăng.

"Có vẻ đối tượng đã cố tình ném bom khói và sử dụng dao dài để thực hiện các cuộc tấn công bừa bãi vào công chúng" - ông Cho phát biểu trước báo giới.

Ném bom khói, tấn công bằng dao gây thương vong hàng loạt ở Đài Bắc (Trung Quốc) - Ảnh 2.

Bom khói được thả vào ga tàu điện ngầm Đài Bắc ngày 19-12. Ảnh: Threads

Ném bom khói, tấn công bằng dao gây thương vong hàng loạt ở Đài Bắc (Trung Quốc) - Ảnh 3.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đâm chém tại Đài Bắc tối 19-12. Ảnh: AP

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra lý lịch và các mối quan hệ của nghi phạm để làm rõ động cơ gây án, cũng như xác định xem có đồng phạm hay không.

Ngay sau vụ việc, nhà lãnh đạo Đài Loan Lai Ching-te đã chỉ đạo tăng cường an ninh trên toàn hòn đảo và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho người dân. Ông cũng cảnh báo công chúng không nên lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng về vụ việc.

Hiện lối vào ga Zhongshan đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Tin liên quan

Đâm dao như “phim kinh dị” trên tàu hỏa Anh, nhiều người giẫm đạp nhau bỏ chạy

(NLĐO) – Hiện trường giống “phim kinh dị” trong vụ đâm dao điên loạn khiến nhiều người bị thương trên chuyến tàu đông đúc ở miền Đông nước Anh.

Chấn động Malaysia: Nam sinh sát hại bạn học nữ với 200 nhát dao

(NLĐO) - Một thiếu niên đã sát hại bạn học nữ 16 tuổi bằng dao tại nhà vệ sinh nữ trong ngôi trường mà cả hai đang theo học

Đức: Kinh hãi tấn công bằng dao, nhiều người trọng thương

(NLĐO) - 17 người đã bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại ga tàu chính ở TP Hamburg - Đức, trong đó có 4 trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.

Đài Loan tấn công bằng dao bom khói
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo