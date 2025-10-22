HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Chấn động Malaysia: Nam sinh sát hại bạn học nữ với 200 nhát dao

Anh Thư

(NLĐO) - Một thiếu niên đã sát hại bạn học nữ 16 tuổi bằng dao tại nhà vệ sinh nữ trong ngôi trường mà cả hai đang theo học

Ngày 22-10, một nam sinh 14 tuổi đã bị tòa án buộc tội giết bạn học nữ 16 tuổi tại trường SMK Bandar Utama 4 ở khu vực Bandar Utama, TP Petaling Jaya, bang Selangor - Malaysia, nơi cả hai đang cùng theo học.

Theo South China Morning Post, phía cảnh sát cho biết vụ giết người xuất phát từ "sự say mê không thể nói ra" của nam sinh này đối với nạn nhân tên Yap Shing Xuen.

Nữ sinh xấu số đã tử vong với nhiều vết đâm ở vùng ngực và cổ.

Thiếu niên Malaysia 14 tuổi giết bạn học nữ bằng nhiều nhát dao - Ảnh 1.

Giáo viên trường SMK Bandar Utama 4 sử dụng máy dò kim loại để kiểm tra học sinh trước khi vào trường hôm 16-10, 2 ngày sau khi xảy ra vụ giết bạn học gây chấn động Malaysia - Ảnh: ST

Một tờ giấy viết tay được tìm thấy tại hiện trường ghi rằng "thế giới này là giả tạo". Cảnh sát cũng thu giữ 2 con dao và một kerambit (loại dao lưỡi cong như vuốt hổ, cuối cán có vòng tròn để xỏ ngón tay vào).

Vụ việc được cho là xảy ra từ khoảng 9 giờ 20 phút đến 9 giờ 35 phút sáng 14-10. Theo Straits Times, tòa án TP Petaling Jaya đã buộc tội nam sinh nói trên theo Điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội giết người.

Nam sinh này có thể bị kết án lên tới 30-40 năm tù, thậm chí tử hình, theo điều luật này quy định.

Còn theo Đạo luật Trẻ em năm 2001 của Malaysia, người dưới 18 tuổi sẽ không bị kết án tử. Nhưng thiếu niên này vẫn sẽ không tránh khỏi bản án nghiêm khắc bởi luật của Malaysia quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự là 10.

Vụ án đã được thẩm phán Amira Sariaty Zainal ấn định ngày tuyên án là 22-11.

Tại phiên tòa ngày 22-10, nam sinh đứng cạnh cha mẹ và giữ im lặng khi bản cáo trạng được đọc bằng tiếng Quan Thoại. Sau đó, bị cáo gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Bị cáo cũng sẽ được đánh giá tâm thần tại Bệnh viện Bahagia Ulu Kinta ở Perak theo như yêu cầu từ phía luật sư đại diện.

Vụ án này đã gây chấn động cả nước và làm dấy lên mối lo ngại cấp bách về tình trạng bạo lực giữa trẻ em ở Malaysia.

Mẹ của nạn nhân, theo truyền thông địa phương là bà Wong Lee Ping, nói với phóng viên rằng con gái bà bị đâm tới 200 nhát.

    Thông báo