Nền tảng mới, cơ hội tăng thu cho doanh nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM vừa chính thức ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ TP HCM phiên bản mới - được phát triển từ nền tảng techport.vn. Phiên bản này đánh dấu bước chuyển từ một nền tảng kết nối thông tin sang mô hình giao dịch công nghệ trực tuyến, cho phép theo dõi và đo lường hiệu quả.

Minh bạch dữ liệu giao dịch

Theo bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, sàn giao dịch như một "chợ công nghệ" tích hợp tri thức khoa học và tài sản trí tuệ để hỗ trợ sản xuất và kinh doanh. Phiên bản nâng cấp lần này được thiết kế dựa trên 3 trụ cột chính, gồm: sản phẩm công nghệ, nền tảng vận hành và mô hình hoạt động.

Về sản phẩm, dữ liệu công nghệ được tổ chức theo 4 tầng: sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu, công nghệ - bí quyết kỹ thuật và máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất. Về nền tảng, hệ thống quản lý toàn bộ vòng đời giao dịch từ niêm yết đến sau chuyển giao, tích hợp các chỉ số như mức độ sẵn sàng công nghệ (TRL) và tình trạng sở hữu trí tuệ. Dashboard (bảng điều khiển) theo thời gian thực minh bạch các chỉ số như: số hồ sơ, kết nối, hợp đồng và giá trị giao dịch, phục vụ đánh giá hiệu quả và hoạch định chính sách. Về mô hình, sàn hình thành mạng lưới tư vấn với sự tham gia của tổ chức công nghệ, doanh nghiệp (DN), hiệp hội và đơn vị tài chính, hỗ trợ thẩm định, pháp lý, tài chính và đàm phán… "Một điểm mới đáng chú ý của phiên bản này đó là minh bạch hóa dòng dữ liệu giao dịch, giúp TP HCM đánh giá chính xác hơn sức khỏe của thị trường công nghệ, từ đó kịp thời điều tiết, hỗ trợ và ban hành các chính sách phù hợp" - bà Bảo Trân nói.

Sau nhiều năm vận hành, Sàn Giao dịch công nghệ TP HCM đã tiếp nhận hàng ngàn nhu cầu công nghệ từ DN; hỗ trợ hơn 280.000 lượt kết nối thông tin các bên cung cầu; chia sẻ tự động gần 3.000 công nghệ, thiết bị lên Sàn Giao dịch Khoa học và Công nghệ quốc gia vào tháng 12-2025. Sàn đã từng bước hình thành hệ sinh thái với sự tham gia của 50 tập đoàn lớn, gần 2.000 DN vừa và nhỏ, 150 viện, trường, hơn 3.000 sản phẩm công nghệ cao, 350 DN công nghệ cao, 200 tổ chức dịch vụ, 33 tổ chức sở hữu trí tuệ và 32 tổ chức tài chính.

Ngày 20-3, Công ty CP Công nghệ Arobid công bố Chiến lược Version 2.0, định vị trở thành hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số, tích hợp nền tảng thương mại điện tử B2B (DN-DN) toàn cầu vận hành bằng AI. Bà Ngô Diệu Thủy, Giám đốc Điều hành Arobid.com, cho biết phiên bản mới không chỉ dừng ở việc cung cấp dịch vụ B2B mà còn kết nối hệ sinh thái hỗ trợ DN như logistics, tài chính - thanh toán, tư vấn xuất nhập khẩu và pháp lý với chi phí tối ưu. Trong năm 2026, Arobid dự kiến triển khai 120 hội chợ, triển lãm trực tuyến cho các ngành xuất khẩu chủ lực như nông sản, thực phẩm, gỗ, dệt may và công nghiệp phụ trợ.

Nhiều doanh nghiệp, viện, trường giới thiệu sản phẩm công nghệ mới trong buổi ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ TP HCM phiên bản mới

Kết nối cung - cầu

Theo bà Thủy, phiên bản mới được phát triển theo hướng "công nghiệp hóa không gian thương mại số", thay vì các hội chợ rời rạc sẽ hình thành các cụm giao thương liên tục trên cùng một hạ tầng. Từ quý II/2026, Arobid dự kiến mở hàng chục ngàn gian hàng số, để các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội và DN tham gia, kết nối và phân phối hàng hóa trong hệ sinh thái, qua đó giảm chi phí, gia tăng doanh số.

Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Ewater Engineering, cho rằng việc nâng cấp Sàn Giao dịch công nghệ góp phần mở rộng kết nối giữa bên cung và bên cầu công nghệ. Thực tế, DN đã có một số công nghệ được chuyển giao trong nước và bước đầu xuất khẩu sang các thị trường như Úc, Malaysia, Hàn Quốc, cho thấy tiềm năng thương mại hóa là rất lớn. Tuy nhiên, để các nền tảng như sàn giao dịch phát huy hiệu quả, cần thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng.

Hiện nay, DN chủ yếu tiếp cận các hỗ trợ phi tài chính như đăng ký sáng chế, xúc tiến và kết nối, nhưng vẫn gặp nhiều rào cản trong quá trình phát triển. Cụ thể, quy trình đăng ký và cấp bằng sáng chế còn kéo dài, có trường hợp mất đến 6 năm, khiến công nghệ có nguy cơ lỗi thời khi được bảo hộ. DN cũng gặp khó trong tiếp cận vốn và thiếu mặt bằng sản xuất phù hợp, đặc biệt là không gian dành cho start-up trong các KCN. Hạn chế khác là hoạt động nghiên cứu chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường, dẫn đến tình trạng "có công nghệ nhưng không có người dùng", khiến công nghệ Việt khó phát triển. "Cần ưu tiên sử dụng các sản phẩm, công nghệ do DN trong nước phát triển; đồng thời rút ngắn thời gian cấp bằng sáng chế và có chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất để thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và giúp các nền tảng kết nối phát huy hiệu quả thực chất, tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng doanh thu không chỉ cho DN cung cấp nền tảng mà còn các DN sử dụng dịch vụ" - ông Hiếu kiến nghị.

Ông Phan Đình Tuệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP HCM (Huba), cũng cho rằng các nền tảng cần không ngừng nâng cấp và hoàn thiện hệ sinh thái bên trong để giúp DN không chỉ kết nối mà còn phát sinh giao dịch và ký kết hợp đồng ngay trên môi trường số.

Việc triển khai sàn theo hướng đồng bộ được kỳ vọng không chỉ giúp DN tại TP HCM giảm chi phí nghiên cứu - phát triển mà còn lan tỏa trong cả nước, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh. Ông Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ TP HCM), kỳ vọng trong thời gian tới, sàn sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy cho DN, viện/trường, nhà khoa học, nhà đầu tư, nhà quản lý gặp gỡ, trao đổi, mua bán, hợp đồng chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Ký kết 12 hợp đồng chuyển giao công nghệ Ngày 20-3, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đã ra mắt mạng lưới đơn vị tư vấn chiến lược và ký kết hợp tác giữa các bên trong hệ sinh thái; ký kết 12 hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu với tổng giá trị gần 19 tỉ đồng, trong đó có 3 hợp đồng thuộc các lĩnh vực công nghệ chiến lược của thành phố như công nghệ robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI)...



