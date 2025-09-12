HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nepal: Bất ngờ với ứng viên sáng giá cho vị trí thủ tướng lâm thời

Hoàng Phương

(NLĐO) - Sau khi lên làm lãnh đạo Cơ quan Điện lực Nepal, ông Kulman Ghising đã có một loạt biện pháp giúp đất nước có nguồn cung điện dồi dào.

Tình hình chính trường Nepal đang thay đổi liên tục trong bối cảnh nỗ lực tìm người đứng đầu chính phủ lâm thời để điều hành đất nước được đẩy mạnh.

Sau khi bà Sushila Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao, được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí thủ tướng lâm thời, đến lượt cái tên Kulman Ghising, cựu Giám đốc điều hành Cơ quan Điện lực Nepal (NEA), lại nổi lên như người có khả năng đảm nhận vai trò này.

Nepal: Bất ngờ với ứng viên sáng giá cho vị trí thủ tướng lâm thời - Ảnh 1.

Ông Kulman Ghising. Ảnh: Facebook

Sau khi ông KP Sharma Oli từ chức thủ tướng, những người biểu tình đã có các cuộc thảo luận với quân đội Nepal về việc ai sẽ tạm lãnh đạo đất nước. Theo các nguồn tin thân cận với đám đông biểu tình, họ đã đề cử ông Kulman Ghising.

Theo trang First Post, đám đông biểu tình gọi ông Ghising, 54 tuổi, là “một người yêu nước và được mọi người yêu mến”.

Ông Ghising gia nhập NEA năm 1994 và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trước khi trở thành lãnh đạo cơ quan này năm 2016. Đây là giai đoạn đặc biệt khó khăn với Nepal khi cả nước phải chịu cảnh cắt điện kéo dài, có khi đến 18 giờ mỗi ngày.

Sau khi lên làm Giám đốc điều hành NEA, ông Ghising đã có một loạt biện pháp giúp đất nước có nguồn cung điện dồi dào. Tuy vậy, ông Ghising cũng không tránh khỏi tranh cãi.

Theo tờ The Himalayan Times, ông này từng mâu thuẫn với Bộ trưởng Năng lượng, Tài nguyên nước và Thủy lợi Deepak Khadka, người được cho là không hài lòng với cách làm việc độc lập của ông. Đến tháng 3-2025, chính phủ Nepal đã miễn nhiệm ông Ghising khỏi chức vụ.

Trước đó, phe biểu tình đã đề xuất một số cái tên cho vị trí thủ tướng lâm thời, gồm Thị trưởng Kathmandu Balendra Shah và bà Sushila Karki.

Với nhiều người, ông Balendra, 35 tuổi, dường như là lựa chọn phù hợp để lãnh đạo Nepal. Tuy nhiên, ông Balendra lại bày tỏ sự ủng hộ dành cho bà Karki, người nổi tiếng với lập trường cứng rắn, chống tham nhũng.

Theo trang Indian Express, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nepal, tướng Ashok Raj Sigdel, đã gặp bà Karki hôm 11-9 trong nỗ lực thuyết phục bà đảm nhận vai trò thủ tướng lâm thời.

Tuy nhiên, bà Karki, người đã nghỉ hưu từ năm 2017 sau khi bị đình chỉ công tác, vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục để nhận vị trí này.

Nepal: Bất ngờ với ứng viên sáng giá cho vị trí thủ tướng lâm thời - Ảnh 2.

Bà Sushila Karki. Ảnh: India Today


Nepal Thủ tướng người biểu tình
