Quốc tế

Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời

Huệ Bình

(NLĐO) - Bà Sushila Karki là người phụ nữ duy nhất từng giữ chức Chánh án Tòa án Tối cao Nepal.

Đại diện của những người biểu tình đã gặp giới chức quân sự để thảo luận về việc lựa chọn nhà lãnh đạo chuyển tiếp. Một số người đề cử cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal Sushila Karki cho vị trí này.

Hãng tin AP cho biết hàng ngàn người biểu tình xuống đường hôm 8-9, sau khi chính phủ bất ngờ cấm mạng xã hội. Cảnh sát trấn áp, nổ súng vào đám đông. 

Đến ngày 9-9, bạo lực leo thang với các cuộc tấn công vào các tòa nhà chính phủ.

Bộ Y tế Nepal hôm 10-9 cho biết tổng số người thiệt mạng đã lên tới 25, với 633 người bị thương.

Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời- Ảnh 1.

Quân đội kiểm tra người dân ở thủ đô Kathmandu - Nepal ngày 10-9. Ảnh: AP

Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời- Ảnh 2.

Cảnh sát bắt giữ tù nhân trốn thoát ngày 10-9. Ảnh: AP

Các cuộc biểu tình buộc Thủ tướng Khadga Prasad Oli từ chức hôm 8-9. Tổng thống Ram Chandra Poudel sau đó yêu cầu ông Oli lãnh đạo một chính phủ chuyển tiếp, nhưng ông Oli chạy khỏi dinh thự và hiện không rõ tung tích.

Rehan Raj Dangal, một đại diện của những người biểu tình, cho biết nhóm của ông đề xuất bà Karki đứng đầu chính phủ lâm thời. Bà Karki, người phụ nữ duy nhất từng giữ chức Chánh án Tòa án Tối cao Nepal, là một nhân vật được yêu mến khi bà tại vị vào năm 2016 và 2017.

Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời- Ảnh 3.

Quân đội Nepal giải tán những người biểu tình khỏi Cung điện Singha Durbar, khu phức hợp hành chính lớn của Nepal ở Kathmandu, sau khi nơi này bị phóng hỏa ngày 9-9. Ảnh: AP

Theo hãng AP, quân đội hiếm khi được huy động tại Nepal. Ban đầu, các binh sĩ ở trong doanh trại khi cảnh sát không kiểm soát được tình hình. Đến cuối ngày 9-9, lực lượng này mới bắt đầu được triển khai.

Vào ngày 10-9, binh lính dập tắt một cuộc vượt ngục ở trung tâm thủ đô Kathmandu. Các tù nhân tại nhà tù chính đã khống chế lính gác, phóng hỏa và tìm cách trốn thoát.

Quân đội bắn chỉ thiên, bắt giữ những tù nhân trốn thoát và chuyển họ đến các nhà tù khác. Không có thương tích nào được ghi nhận.

Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời- Ảnh 4.

Tòa nhà Quốc hội Nepal và nhà của các nhà lãnh đạo chính trị bị thiêu rụi trong đợt bạo loạn. Ảnh: AP

Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời- Ảnh 5.

Tòa nhà Quốc hội Nepal và nhà của các nhà lãnh đạo chính trị bị thiêu rụi trong đợt bạo loạn. Ảnh: AP

Nguồn cơn của sự giận dữ

Cuộc biểu tình bắt đầu sau khi chính phủ chặn các nền tảng mạng xã hội như Facebook, X và YouTube, với lý do các công ty này không đăng ký và tuân thủ quy định của chính phủ.

Lệnh cấm mạng xã hội được dỡ bỏ vào ngày 9-9, nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục, xuất phát từ sự phẫn nộ trước cái chết của 19 người biểu tình được cho là do cảnh sát gây ra.

Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời- Ảnh 6.

Những người biểu tình đốt lốp xe ở Kathmandu, Nepal, ngày 9-9. Ảnh: AP

Các cuộc biểu tình nhanh chóng chuyển thành sự bất mãn rộng lớn hơn trong bối cảnh đa số thanh niên phải vật lộn để tìm việc làm.

Theo Ngân hàng Thế giới, với tỉ lệ thất nghiệp trong giới trẻ khoảng 20% vào năm ngoái, chính phủ Nepal ước tính hơn 2.000 thanh niên rời khỏi đất nước mỗi ngày để tìm việc làm ở Trung Đông hoặc Đông Nam Á.

Vợ cựu thủ tướng Nepal tử vong do nhà riêng bị phóng hỏa giữa biểu tình

Vợ cựu thủ tướng Nepal tử vong do nhà riêng bị phóng hỏa giữa biểu tình

(NLĐO) - Bà Rajyalaxmi Chitrakar, vợ cựu Thủ tướng Nepal Jhalanath Khanal, qua đời sau khi nhà riêng tại thủ đô Kathmandu bị người biểu tình phóng hỏa.

Biểu tình bạo lực khiến hàng chục người thiệt mạng ở Nepal, thủ tướng từ chức

(NLĐO) - Thủ tướng Nepal từ chức sau làn sóng biểu tình, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Bóng bay phát nổ, lửa bùng lên dữ dội, Phó Thủ tướng Nepal gặp nạn

(NLĐO) - Kênh tin tức Ấn Độ NDTV vừa cập nhật diễn biến mới nhất về vụ nổ bóng bay khiến Phó Thủ tướng Nepal Bishnu Paudel bị thương.

Nepal thủ đô Kathmandu bạo loạn biểu tình
