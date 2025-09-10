HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Vợ cựu thủ tướng Nepal tử vong do nhà riêng bị phóng hỏa giữa biểu tình

Hải Hưng

(NLĐO) - Bà Rajyalaxmi Chitrakar, vợ cựu Thủ tướng Nepal Jhalanath Khanal, qua đời sau khi nhà riêng tại thủ đô Kathmandu bị người biểu tình phóng hỏa.

Economic Times mô tả bà Chitrakar mắc kẹt trong căn nhà bị người biểu tình phóng hoả ở khu Dallu. Nạn nhân sau đó được đưa tới Bệnh viện Bỏng Kirtipur nhưng không qua khỏi.

Thời điểm nhà riêng bị người biểu tình phóng hoả, ông Khanal không có mặt. Ông từng giữ chức thủ tướng Nepal từ tháng 2 đến tháng 8-2011.

Vợ cựu thủ tướng Nepal tử vong do nhà riêng bị phóng hỏa giữa biểu tình- Ảnh 1.

Bà Rajyalaxmi Chitrakar, vợ của cựu thủ tướng Nepal Jhalanath Khanal, thiệt mạng do nhà riêng bị người biểu tình phóng hoả. Ảnh: NDTV

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal từ ngày 8-9 với hàng chục ngàn người, chủ yếu thuộc thế hệ Gen Z. Họ xuống đường phản đối việc chính phủ chặn hầu hết các mạng xã hội như Facebook, X, YouTube và Instagram vì lý do các nền tảng này không đăng ký và tuân thủ giám sát chính quyền.

Người biểu tình cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước tham nhũng và "lối sống xa hoa của quan chức chính phủ và gia đình họ". 

Đám đông biểu tình đã đụng độ với lực lượng an ninh, phóng hỏa đốt nhà của nhiều lãnh đạo và các trụ sở chính quyền, khiến hơn 20 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Trước tình hình căng thẳng, chính phủ Nepal dỡ lệnh cấm mạng xã hội. Thủ tướng KP Sharma Oli cũng đã từ chức, trong khi quân đội được triển khai khắp cả nước từ ngày 10-9 để vãn hồi trật tự.

Bóng bay phát nổ, lửa bùng lên dữ dội, Phó Thủ tướng Nepal gặp nạn

Bóng bay phát nổ, lửa bùng lên dữ dội, Phó Thủ tướng Nepal gặp nạn

(NLĐO) - Kênh tin tức Ấn Độ NDTV vừa cập nhật diễn biến mới nhất về vụ nổ bóng bay khiến Phó Thủ tướng Nepal Bishnu Paudel bị thương.

Indonesia siết chặt an ninh sau nhiều ngày biểu tình chết người

(NLĐO) - Chính quyền Indonesia tăng cường an ninh hôm 1-9 sau khi 6 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực liên quan đến vấn đề kinh tế.

Biểu tình Los Angeles: Thượng nghị sĩ Dân chủ bị còng tay, kéo ra khỏi họp báo

(NLĐO) - Hôm 12-6, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cam kết "giải phóng" Los Angeles tại một cuộc họp báo bị gián đoạn nghiêm trọng.

Nepal biểu tình mạng xã hội GenZ
