Vợ cựu thủ tướng Nepal tử vong do nhà riêng bị phóng hỏa giữa biểu tình

Economic Times mô tả bà Chitrakar mắc kẹt trong căn nhà bị người biểu tình phóng hoả ở khu Dallu. Nạn nhân sau đó được đưa tới Bệnh viện Bỏng Kirtipur nhưng không qua khỏi.

Thời điểm nhà riêng bị người biểu tình phóng hoả, ông Khanal không có mặt. Ông từng giữ chức thủ tướng Nepal từ tháng 2 đến tháng 8-2011.

Bà Rajyalaxmi Chitrakar, vợ của cựu thủ tướng Nepal Jhalanath Khanal, thiệt mạng do nhà riêng bị người biểu tình phóng hoả. Ảnh: NDTV

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal từ ngày 8-9 với hàng chục ngàn người, chủ yếu thuộc thế hệ Gen Z. Họ xuống đường phản đối việc chính phủ chặn hầu hết các mạng xã hội như Facebook, X, YouTube và Instagram vì lý do các nền tảng này không đăng ký và tuân thủ giám sát chính quyền.

Người biểu tình cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước tham nhũng và "lối sống xa hoa của quan chức chính phủ và gia đình họ".

Đám đông biểu tình đã đụng độ với lực lượng an ninh, phóng hỏa đốt nhà của nhiều lãnh đạo và các trụ sở chính quyền, khiến hơn 20 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Trước tình hình căng thẳng, chính phủ Nepal dỡ lệnh cấm mạng xã hội. Thủ tướng KP Sharma Oli cũng đã từ chức, trong khi quân đội được triển khai khắp cả nước từ ngày 10-9 để vãn hồi trật tự.