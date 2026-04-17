Nêu cao trách nhiệm của Đảng viên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới

Ngày 17-4, tại Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, TPHCM, Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố phối hợp Chi bộ Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước (thuộc Đảng ủy Cảng Sài Gòn) tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2026 với chủ đề: "Trách nhiệm của người đảng viên đối với công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới".

Đại biểu tham quan thực tế các cầu cảng và quy trình vận hành tại Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã được nghe báo cáo chuyên đề về nội dung "Biển đảo Việt Nam" do tiến sĩ Đặng Văn Khoa, Trưởng bộ môn An ninh quốc phòng - Trường Đại học Sư phạm TPHCM, báo cáo viên cấp thành phố, trình bày.

Tiến sĩ Đặng Văn Khoa, Trưởng bộ môn An ninh quốc phòng - Trường Đại học Sư phạm TPHCM, báo cáo chuyên đề

Báo cáo đã làm rõ vị trí, vai trò chiến lược của Biển Đông, hệ thống minh chứng lịch sử và cơ sở pháp lý vững chắc (đặc biệt là UNCLOS 1982) khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như các định hướng phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ an ninh quốc phòng trong bối cảnh địa chính trị mới.

Gắn liền với nội dung bảo vệ Tổ quốc, các đảng viên đã cùng thảo luận sôi nổi về trách nhiệm của người chiến sĩ cách mạng hiện nay.

Theo đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới không chỉ dừng lại ở bảo vệ biên giới, lãnh thổ vật lý mà còn là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền số và không gian tư tưởng.

Mỗi đảng viên phải là một "pháo đài" tư tưởng vững chắc, gương mẫu trong thực thi công vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Ông Lê Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan các cầu cảng và tìm hiểu quy trình vận hành tại Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước. Tại đây, đoàn đã được tìm hiểu về năng lực bốc xếp, hệ thống kho bãi hiện đại và các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý cảng biển.

Đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM và Chi bộ Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước chụp hình lưu niệm

Đây là hoạt động chính trị thiết thực nhằm triển khai Quy định số 19-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; đồng thời hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).