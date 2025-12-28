Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 28-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hội nghị do Trung tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đồng chủ trì.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Hội nghị

Năm 2025, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc như nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lễ kỷ niệm A50, A80; Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2; Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành sắp xếp tổ chức cơ quan quân sự địa phương đi vào hoạt động cùng với chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong phòng, chống thiên tai, LLVT Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ tại Lâm Đồng và Đồng Nai; tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn; đồng thời phát động Chiến dịch Quang Trung "Thần tốc, Quyết thắng", xây dựng nhà ở cho Nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tham các mô hình sáng kiến kỹ thuật trưng bày tại hội nghị.

Nhiều mô hình sáng kiến kỹ thuật hay được trưng bày tại hội nghị.

Mô hình xe dò tìm, phân tích, xử lý bom mìn, vật liệu nổ của của lữ đoàn Công binh 25

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày mô hình ứng dụng drone FPV trong trinh sát địa bàn, thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và LLVT Quân khu 7 đã đạt được trong năm qua; đồng thời gửi lời cảm ơn đến các thành phố, các tỉnh trên địa bàn Quân khu đã đóng góp tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ của LLVT địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm đối với LLVT Quân khu 7.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Quân khu 7 tiếp tục quán triệt, triển khai nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; khuyến khích phong trào thi đua; nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT Quân khu 7; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, "mẫu mực, tiêu biểu"… Bộ Quốc phòng tin tưởng Quân khu 7 sẽ hoàn thành xuất sắc, thắng lợi các nhiệm vụ.

Dịp này, LLVT Quân khu 7 đón nhận Huân Chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; 5 cá nhân được tặng thưởng Huân Chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba; 1 cá nhân được tặng thưởng Huy chương Quân kỳ quyết thắng; 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 17 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua quyết thắng; Quân khu tặng Cờ thi đua cho 32 tập thể và nhiều phần thưởng, danh hiệu cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2025.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân khu 7.

Các lãnh đạo Quân khu 7 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cán bộ thuộc Quân khu 7



Các đơn vị xuất sắc nhận cờ thi đua Bộ Quốc phòng





