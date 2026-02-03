Cục Chính trị Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Cục Chính trị Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Cục Chính trị đã luôn thể hiện rõ vai trò cơ quan tham mưu đắc lực, hiệu quả cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Ngày 3-2, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống (20.2.1946 - 20.2.2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Cục Chính trị Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - Ảnh 1.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Chính trị Quân khu 7

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết cách đây 80 năm, ngày 20-2-1946, tại Chiến khu Lạc An, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là xã Thường Tân, TPHCM), Phòng Chính trị Khu 7 (tiền thân của Cục Chính trị) được thành lập.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, mỗi tấc đất miền Đông đều thấm đẫm mồ hôi và máu xương của các thế hệ cán bộ chính trị. Họ đã bám đất, bám dân, bám sát từng tiểu đội, từng trận địa, đưa những bài học chính trị lan tỏa sâu rộng, hun đúc ý chí, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Cục Chính trị tham mưu, đề xuất, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chủ trương, mô hình, đề án đổi mới sáng tạo, hiệu quả, có tính chiến lược, mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc; chủ động tham mưu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, sắp xếp lại tổ chức, điều chỉnh biên chế phù hợp với nghệ thuật tác chiến hiện đại và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp...

Cục Chính trị Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - Ảnh 2.

Thiếu tướng Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu ôn lại truyền thống

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Chính trị Quân khu 7.

Phát biểu chúc mừng, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị Quân khu 7 đã đạt được trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.

Cục Chính trị Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - Ảnh 3.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 biểu dương Cục Chính trị Quân khu 7

Trung tướng Trần Vinh Ngọc đánh giá Cục Chính trị đã luôn thể hiện rõ vai trò cơ quan tham mưu đắc lực, hiệu quả cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chủ động chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp tiến hành đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

(NLĐO) - Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng"

Quân khu 7 luôn là chỗ dựa vững chắc của TPHCM

(NLĐO) - Trong những thời điểm khó khăn nhất, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn là chỗ dựa vững chắc của TPHCM, tạo niềm tin lớn cho Đảng bộ và nhân dân thành phố

Quân khu 7 tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

(NLĐO) - Phó Chính ủy Quân khu 7 Trần Chí Tâm nhấn mạnh các hoạt động về nguồn là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân

Huân chương Quân khu 7 bảo vệ tổ quốc cục chính trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo