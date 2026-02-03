Cục Chính trị Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 3-2, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống (20.2.1946 - 20.2.2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Chính trị Quân khu 7

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết cách đây 80 năm, ngày 20-2-1946, tại Chiến khu Lạc An, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là xã Thường Tân, TPHCM), Phòng Chính trị Khu 7 (tiền thân của Cục Chính trị) được thành lập.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, mỗi tấc đất miền Đông đều thấm đẫm mồ hôi và máu xương của các thế hệ cán bộ chính trị. Họ đã bám đất, bám dân, bám sát từng tiểu đội, từng trận địa, đưa những bài học chính trị lan tỏa sâu rộng, hun đúc ý chí, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Cục Chính trị tham mưu, đề xuất, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chủ trương, mô hình, đề án đổi mới sáng tạo, hiệu quả, có tính chiến lược, mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc; chủ động tham mưu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, sắp xếp lại tổ chức, điều chỉnh biên chế phù hợp với nghệ thuật tác chiến hiện đại và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp...

Thiếu tướng Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu ôn lại truyền thống

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Chính trị Quân khu 7.

Phát biểu chúc mừng, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị Quân khu 7 đã đạt được trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 biểu dương Cục Chính trị Quân khu 7

Trung tướng Trần Vinh Ngọc đánh giá Cục Chính trị đã luôn thể hiện rõ vai trò cơ quan tham mưu đắc lực, hiệu quả cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chủ động chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp tiến hành đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị.