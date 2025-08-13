Phường Phú Thuận: Đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo an sinh xã hội

Ngày 13-8, HĐND lâm thời phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Ba nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, giao biên chế và công tác chuẩn bị năm học 2025-2026.

Nhiều kết quả

Báo cáo tại kỳ họp, bà Bùi Thị Kim Chi, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, cho biết kinh tế phường tiếp tục tăng trưởng, các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chống ngập và cải tạo hẻm được triển khai mạnh mẽ.

Phường hoàn thành các chỉ tiêu giáo dục, duy trì danh hiệu phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, chăm lo chu đáo chính sách an sinh, đặc biệt là người nghèo, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 2 cấp, UBND phường tập trung kiện toàn nhân sự, đảm bảo hoạt động thông suốt, không chồng chéo.

HĐND phường biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

6 tháng cuối năm, UBND phường đặt mục tiêu giải ngân trên 97% kế hoạch vốn, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông - kỹ thuật, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa, vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm, hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Mục tiêu quan trọng nữa là mạnh chuyển đổi số; nâng mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 96% trở lên.

Chú trọng phát triển hạ tầng dân sinh, chỉnh trang đô thị

Tại kỳ họp, UBND phường đã trình HĐND phường về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm.

Theo đó, dự toán thu ngân sách phường 6 tháng cuối năm được xây dựng trên cơ sở cân đối nguồn lực thực tế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, khai thác tối đa các nguồn thu theo quy định. Chi ngân sách tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên chi thường xuyên cho các hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; chi đầu tư phát triển hạ tầng dân sinh, chỉnh trang đô thị, nâng cấp hệ thống thoát nước, chiếu sáng, mảng xanh; chi an sinh xã hội, giáo dục…

Ông Châu Xuân Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại kỳ họp

HĐND phường đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025; Nghị quyết về giao biên chế công chức, viên chức bố trí nhân sự phục vụ nhiệm vụ của phường; Nghị quyết về phân bổ dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Châu Xuân Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đề nghị các đơn vị nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết vào kế hoạch hành động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và diện mạo đô thị phường Phú Thuận.