Thời sự Chính trị

New Zealand hỗ trợ Việt Nam 3 triệu NZD khắc phục hậu quả bão lũ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - New Zealand đã ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2030.

Ngày 26-11, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - New Zealand lần thứ 3 (FMM-3). Tại hội nghị, hai Bộ trưởng đã ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2030.

New Zealand hỗ trợ Việt Nam 3 triệu NZD khắc phục bão lũ và phát triển quan hệ Đối tác - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand đã trao công hàm thông báo khoản viện trợ trị giá 3 triệu NZD của Chính phủ New Zealand cho Việt Nam để khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam cảm ơn Chính phủ và nhân dân New Zealand đã hỗ trợ Việt Nam vượt qua khó khăn do thiên tai, cho đây là cử chỉ rất ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam - New Zealand kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện (tháng 2-2025), đánh giá cao hợp tác được triển khai toàn diện, hiệu quả trên 5 trụ cột: Chính trị; quốc phòng - an ninh, hợp tác biển; kinh tế, thương mại, đầu tư; khoa học công nghệ, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu; giáo dục, văn hoá, giao lưu nhân dân. 

Hai Bộ trưởng nhất trí cần tiếp tục giữ đà phát triển quan hệ, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hơn nữa trao đổi cấp cao và các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác song phương và phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình Hành động vừa ký kết.

Hai bên nhấn mạnh tính bổ trợ của hai nền kinh tế, khẳng định hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư còn nhiều tiềm năng, cần triển khai các biện pháp mạnh mẽ, đột phá hơn nữa, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều 3 tỉ USD vào năm 2026, trong đó chú trọng tăng cường kết nối doanh nghiệp, phối hợp thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do hai bên cùng là thành viên. 

Bộ trưởng Lê Hoài Trung mong doanh nghiệp New Zealand đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Bộ trưởng Peters cảm ơn Việt Nam đã mở cửa thị trường cho một số nông sản New Zealand, mong tiếp tục tạo điều kiện cho các sản phẩm khác. Hai bên nhất trí mở rộng hơn nữa hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân, kết nối hàng không, du lịch, khoa học công nghệ, kinh tế xanh, kinh tế số, nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu.

New Zealand hỗ trợ Việt Nam 3 triệu NZD khắc phục bão lũ và phát triển quan hệ Đối tác - Ảnh 2.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - New Zealand lần thứ 3 (FMM-3). Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trao đổi về các vấn đề thế giới, khu vực, hai Bộ trưởng chia sẻ Việt Nam và New Zealand có tầm nhìn chung về việc xây dựng trật tự thế giới, khu vực dựa trên luật lệ, tôn trọng tiếng nói của các quốc gia vừa và nhỏ, thúc đẩy thương mại tự do, chủ nghĩa đa phương và đối thoại, hợp tác, kết nối. 

Bộ trưởng Winston Peters khẳng định New Zealand coi Đông Nam Á là ưu tiên trong chính sách đối ngoại, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đề nghị Việt Nam, với tư cách là điều phối viên quan hệ ASEAN - New Zealand, tiếp tục phối hợp thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - New Zealand vừa thiết lập. Bộ trưởng cũng chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng CPTPP 2026 và cam kết ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó thúc đẩy thương mại tự do và kết nối khu vực. 

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao hợp tác và hỗ trợ của New Zealand với Việt Nam và ASEAN, mong New Zealand tiếp tục lập trường tích cực, ủng hộ Việt Nam và ASEAN trong các vấn đề chiến lược khu vực, trong đó có Biển Đông và xem xét mở rộng hợp tác với khu vực tiểu vùng Mê Kông, nhất là ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

New Zealand hỗ trợ Việt Nam 3 triệu NZD khắc phục bão lũ và phát triển quan hệ Đối tác - Ảnh 3.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2030.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi sâu sắc, thẳng thắn về một số vấn đề quan tâm khác và đạt nhất trí cao, qua đó tăng cường tin cậy và hiểu biết chung, đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand giai đoạn mới.

