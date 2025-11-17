Mỹ công bố viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam sau các cơn bão liên tiếp

Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Mỹ nhận thấy những thách thức to lớn mà người dân Việt Nam đang phải đối mặt sau thiệt hại rộng khắp do bão Fengshen (cơn bão số 12) và bão Kalmaegi (cơn bão số 13) gây ra, đồng thời cam kết ủng hộ các nỗ lực cứu trợ do Việt Nam dẫn dắt.

Lực lượng Đồn Biên phòng Hải An và chính quyền địa phương trao nhiều suất cơm hỗ trợ người dân bị ngập lụt ở xã Mỹ Thuỷ và Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đức Nghĩa

Trước thiệt hại do các cơn bão liên tiếp gây ra, Mỹ cung cấp viện trợ khẩn cấp đến các gia đình và cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, giúp họ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu như nơi ở và nước sạch.

Quan hệ của Mỹ với Việt Nam được xây dựng trên nền tảng các ưu tiên chung, trong đó có việc bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và ổn định. Các mối gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước, được củng cố bởi cộng đồng người Mỹ gốc Việt năng động, có vai trò chủ chốt trong mối quan hệ của chúng ta.

Mỹ cung cấp khoản viện trợ trị giá 500.000 đô la Mỹ nhằm cứu trợ khẩn cấp đến các gia đình và cá nhân, đồng thời tăng cường các nỗ lực cứu trợ đang được Chính phủ Việt Nam triển khai sau các cơn bão này. Khoản viện trợ này tiếp nối 500.000 đô la Mỹ mà Mỹ đã cung cấp hồi tháng 10 nhằm ủng hộ các nỗ lực cứu trợ của Chính phủ Việt Nam sau các cơn bão trước đó.

"Khoản viện trợ khẩn cấp của chúng tôi thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa nhân dân hai nước và cam kết của chúng tôi đối với quan hệ Mỹ - Việt Nam, giúp giảm bớt khó khăn, ứng phó hiệu quả trong các thời điểm khủng hoảng và cùng xây dựng một tương lai có khả năng chống chịu tốt hơn"- Đại sứ quán Mỹ cho biết.