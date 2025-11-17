Mỹ công bố viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam sau các cơn bão liên tiếp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Mỹ công bố viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam sau các cơn bão liên tiếp

Dương Ngọc

(NLĐO)- Mỹ cung cấp khoản viện trợ trị giá 500.000 USD sau thiệt hại do bão Fengshen và bão Kalmaegi gây ra, tiếp nối 500.000 USD mà Mỹ đã cung cấp hồi tháng 10

Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Mỹ nhận thấy những thách thức to lớn mà người dân Việt Nam đang phải đối mặt sau thiệt hại rộng khắp do bão Fengshen (cơn bão số 12) và bão Kalmaegi (cơn bão số 13) gây ra, đồng thời cam kết ủng hộ các nỗ lực cứu trợ do Việt Nam dẫn dắt. 

Mỹ công bố viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam sau các cơn bão liên tiếp - Ảnh 1.

Lực lượng Đồn Biên phòng Hải An và chính quyền địa phương trao nhiều suất cơm hỗ trợ người dân bị ngập lụt ở xã Mỹ Thuỷ và Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đức Nghĩa

Trước thiệt hại do các cơn bão liên tiếp gây ra, Mỹ cung cấp viện trợ khẩn cấp đến các gia đình và cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, giúp họ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu như nơi ở và nước sạch.

Quan hệ của Mỹ với Việt Nam được xây dựng trên nền tảng các ưu tiên chung, trong đó có việc bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và ổn định. Các mối gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước, được củng cố bởi cộng đồng người Mỹ gốc Việt năng động, có vai trò chủ chốt trong mối quan hệ của chúng ta.

Mỹ cung cấp khoản viện trợ trị giá 500.000 đô la Mỹ nhằm cứu trợ khẩn cấp đến các gia đình và cá nhân, đồng thời tăng cường các nỗ lực cứu trợ đang được Chính phủ Việt Nam triển khai sau các cơn bão này. Khoản viện trợ này tiếp nối 500.000 đô la Mỹ mà Mỹ đã cung cấp hồi tháng 10 nhằm ủng hộ các nỗ lực cứu trợ của Chính phủ Việt Nam sau các cơn bão trước đó.

"Khoản viện trợ khẩn cấp của chúng tôi thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa nhân dân hai nước và cam kết của chúng tôi đối với quan hệ Mỹ - Việt Nam, giúp giảm bớt khó khăn, ứng phó hiệu quả trong các thời điểm khủng hoảng và cùng xây dựng một tương lai có khả năng chống chịu tốt hơn"- Đại sứ quán Mỹ cho biết.

Tin liên quan

VIDEO: Máy bay Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga chở hàng viện trợ nhân đạo tới Việt Nam

VIDEO: Máy bay Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga chở hàng viện trợ nhân đạo tới Việt Nam

(NLĐO)- Nga gửi 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết với nhân dân Việt Nam

Anh cho vay, hỗ trợ 121 triệu USD tài chính xanh

(NLĐO)- Công bố quan hệ Đối tác Năng lượng sạch và Tài chính xanh giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm.

EU viện trợ 500.000 euro hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ

(NLĐO)- Liên minh châu Âu hỗ trợ 500.000 euro viện trợ nhân đạo giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Việt Nam.

đại sứ quán Mỹ viện trợ bão lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo