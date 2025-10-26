HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Newcastle thắng nghẹt thở Fulham tại St.James' Park

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Pha lập công ở những phút bù giờ của Bruno Guimarães mang về chiến thắng 2-1 vô cùng quý giá cho Newcastle tại vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Trận đấu tại St. James' Park khởi đầu đầy sôi động. Mới vài phút, hậu vệ Kenny Tete của Fulham đã nhận thẻ vàng, còn Nick Woltemade bên phía Newcastle dứt điểm chạm cột dọc trong khu 5m50. 

Chủ nhà chơi như vũ bão trong 10 phút đầu, khi Bruno Guimarães thử tài thủ môn Bernd Leno bằng cú sút xa, rồi đến lượt Jacob Murphy buộc thủ thành người Đức phải đẩy bóng chạm cột.

Newcastle thắng nghẹt thở Fulham tại St.James' Park - Ảnh 1.

Jacob Murphy đưa chủ nhà Newcastle vượt lên trước ở phút 18

Sức ép khủng khiếp ấy sớm mang lại bàn mở tỉ số ở phút 18. Từ pha xử lý chậm chạp của Calvin Bassey, Jacob Murphy cướp bóng rồi tung cú sút sệt đánh bại Bernd Leno đầy bất ngờ, đưa Newcastle dẫn 1-0. 

Fulham sau đó dần lấy lại thế trận và suýt có bàn gỡ trước giờ nghỉ với hai pha dứt điểm của Sander Berge và Adama Traoré.

Newcastle thắng nghẹt thở Fulham tại St.James' Park - Ảnh 2.

Saša Lukić đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Fulham

Bước sang hiệp hai, HLV Marco Silva tung tiền đạo trẻ người Brazil Kevin nhằm tăng sức tấn công. Hiệu quả đến nhanh chóng: phút 55, Kevin tạt bóng để Raul Jimenez dứt điểm trúng xà, trước khi Saša Lukić đánh đầu bồi gỡ hòa 1-1. 

Bàn thua khiến Newcastle loạng choạng, buộc HLV Eddie Howe phải thay liền ba cầu thủ tấn công nhằm tìm lại thế áp đảo.

Newcastle thắng nghẹt thở Fulham tại St.James' Park - Ảnh 3.

Bruno Guimarães vỡ òa niềm vui sau bàn thắng quyết định

Những phút cuối, thế trận căng như dây đàn. Joelinton đánh đầu sạt lưới, rồi Sandro Tonali buộc Leno phải bay người cứu thua. 

Nhưng đúng phút 90+3, định mệnh đã gọi tên đội trưởng Bruno Guimarães: anh băng vào đá bồi từ pha cản phá của Leno sau cú sút của William Osula, ghi bàn quyết định, ấn định thắng lợi 2-1 nghẹt thở cho "Chích chòe".

Newcastle thắng nghẹt thở Fulham tại St.James' Park - Ảnh 4.

Newcastle chặn đứng chuỗi trận thất vọng

Chiến thắng này giúp Newcastle vươn lên hạng 11 với 12 điểm, còn Fulham tiếp tục sa lầy ở nhóm cuối bảng, chỉ hơn khu vực rớt hạng 3 điểm sau khi phải nhận thất bại thứ tư liên tiếp tại Ngoại hạng Anh – điều chưa từng xảy ra với họ kể từ tháng 4-2023.

