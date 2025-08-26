HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Sao 16 tuổi Ngumoha tỏa sáng, Liverpool thắng Newcastle phút 90+10

Đông Linh (theo premierleague, DM)

(NLĐO) - Chỉ 4 phút có mặt trên sân, chân sút tuổi teen Rio Ngumoha đã ghi được bàn quyết định, giúp Liverpool đánh bại chủ nhà Newcastle với tỉ số 3-2.

16 tuổi 341 ngày, Rio Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn cho Liverpool trong một trận cầu chính thức. Chàng trai sinh ra tại London chỉ được tung vào sân ở những phút bù giờ thay cho đàn anh Cody Gakpo nhưng lại trở thành cứu tinh cho "The Kop". 

Liverpool dù chưa thể đòi được ngôi đầu bảng từ tay Arsenal thế nhưng thành tích hai trận mở màn toàn thắng là động lực cực lớn trước khi bước vào trận đại chiến với chính Arsenal cuối tuần này để phân cao thấp.

Sao 16 tuổi Ngumoha tỏa sáng, Liverpool thắng Newcastle phút 90+10- Ảnh 1.

Newcastle dồn ép đội khách Liverpool trong nửa giờ đầu tiên

Trận cầu muộn nhất vòng 2 Ngoại hạng Anh trên sân St.James' Park rạng sáng 25-8 thực sự đáng xem. 

Được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, Newcastle nhập cuộc quyết liệt, hầu như dồn được Liverpool phải lùi sâu phòng ngự trên phần sân nhà trong nửa giờ đầu tiên.

Sao 16 tuổi Ngumoha tỏa sáng, Liverpool thắng Newcastle phút 90+10- Ảnh 2.

Ryan Gravenberch mở tỉ số cho Liverpool

"Chích chòe" trả giá

Tuy nhiên, những sai lầm nơi hàng thủ khiến "Chích chòe" phải trả giá sớm. Phút 35, Ryan Gravenberch tung cú sút xa đẹp mắt mở tỉ số cho Liverpool. 

Bàn thua bất ngờ, cộng thêm việc bị thiệt quân cuối hiệp 1 sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Anthony Gordon, tâm trạng của Newcastle lẫn khán giả tại cầu trường chùng hẳn ở giờ nghỉ giữa hiệp.

Sao 16 tuổi Ngumoha tỏa sáng, Liverpool thắng Newcastle phút 90+10- Ảnh 3.

Pha phạm lỗi của Gordon với Van Dijk khiến anh bị truất quyền thi đấu

Chưa dừng ở đó, đầu hiệp hai, Hugo Ekitike "xát muối" bằng bàn nhân đôi cách biệt sau pha xử lý khéo léo trong vòng cấm địa chủ nhà. 2-0 sau chưa đầy một giờ so tài thực sự là màn tra tấn tinh thần đáng sợ dành cho Newcastle.

Sao 16 tuổi Ngumoha tỏa sáng, Liverpool thắng Newcastle phút 90+10- Ảnh 4.

Tân binh Hugo Ekitike liên tục ghi bàn từ ngày gia nhập Liverpool,

Ngược dòng kịch tính

Tưởng chừng "Chích chòe" sẽ sụp đổ hoàn toàn, thế nhưng tinh thần quật khởi cùng sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý của HLV Eddie Howe đã giúp Newcastle tạo nên bất ngờ. Phút 57, Bruno Guimarães đánh đầu chuẩn xác rút ngắn tỉ số xuống 1-2. 

TIN LIÊN QUAN

Đến phút 88, tiền đạo trẻ William Osula có bàn gỡ hòa 2-2 không lâu sau khi được tung vào sân đã làm nổ tung khán đài. St James' Park trở thành "chảo lửa", còn Liverpool thì lâm vào tình thế căng thẳng, bị dồn ép dù chơi hơn người.

Sao 16 tuổi Ngumoha tỏa sáng, Liverpool thắng Newcastle phút 90+10- Ảnh 6.

William Osula (trái) và Bruno Guimaraes (giữa) ghi bàn gỡ hòa cho Newcastle

Kịch bản nghẹt thở kéo dài cho đến những phút bù giờ. Khi trọng tài đã chuẩn bị nổi còi kết thúc, một khoảnh khắc đi vào lịch sử xuất hiện. 

Phút 90+10, Rio Ngumoha - cầu thủ mới 16 tuổi của Liverpool - tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Nick Pope, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính. 

Bàn thắng này không chỉ giúp Liverpool giành trọn 3 điểm mà còn đưa cái tên Ngumoha trở thành hiện tượng mới của bóng đá Anh.

Sao 16 tuổi Ngumoha tỏa sáng, Liverpool thắng Newcastle phút 90+10- Ảnh 7.

Rio Ngumoha ghi bàn quyết định, giúp Liverpool thắng 3-2

Chiến thắng trước Newcastle cho thấy sức mạnh tinh thần và bản lĩnh "không bao giờ bỏ cuộc" của Liverpool. 

Dù để đối thủ vùng lên mạnh mẽ, đội bóng của HLV Arne Slot vẫn biết cách kết liễu trận đấu đúng thời khắc quyết định. 

Trong khi đó, Newcastle có quyền tiếc nuối khi màn lội ngược dòng tưởng như hoàn hảo lại bị phá vỡ trong những giây cuối cùng.

Sao 16 tuổi Ngumoha tỏa sáng, Liverpool thắng Newcastle phút 90+10- Ảnh 8.

Bản lĩnh đem về chiến thắng cho nhà đương kim vô địch

Thống kê sau trận cho thấy Liverpool cầm bóng 61%, tung ra 15 cú dứt điểm (7 lần trúng đích), trong khi Newcastle chỉ có 9 pha dứt điểm nhưng tận dụng tốt để ghi 2 bàn. 

Với kết quả này, Liverpool tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu Ngoại hạng Anh, còn Newcastle sẽ phải tìm lại sự cân bằng sau cú sốc trên sân nhà. Trận cầu kinh điển ở St James' Park một lần nữa minh chứng vì sao Premier League luôn hấp dẫn và khó lường bậc nhất thế giới.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Newcastle – Liverpool: Sức mạnh nhà vô địch

Soi tỉ số trận Newcastle – Liverpool: Sức mạnh nhà vô địch

(NLĐO) - Liverpool thắng 5 trong 8 lần bất bại trên sân Newcastle, hứa hẹn mang đến màn trình diễn hấp dẫn lúc 2 giờ ngày 26-8

Phân biệt chủng tộc với cầu thủ Bournemouth, fan Liverpool sẽ bị cấm đến sân trọn đời

(NLĐO) – Xúc phạm Antoine Semenyo khi cầu thủ Bournemouth ném biên và khiến trận đấu bị dừng lại, CĐV Mark Mogan có thể bị cấm đến sân Liverpool vĩnh viễn.

Liverpool thắng kịch tính Bournemouth, gửi cảnh báo đến các đối thủ

(NLĐO) – Màn bùng nổ cuối trận của các chiến binh áo đỏ giúp Liverpool bảo toàn chiến thắng sân nhà trước Bournemouth trong ngày mở màn mùa giải mới.

vòng 2 Ngoại hạng Anh Newcastle 2-3 Liverpool Rio Ngumoha William Osula Hugo Ekitike
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo