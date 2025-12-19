HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga lần đầu đưa hệ thống phòng không S-500 vào trực chiến

Lạc Chi

(NLĐO) - Nga cho biết trung đoàn đầu tiên trang bị lá chắn S-500 chính thức nhận nhiệm vụ, đánh dấu bước triển khai mới của hệ thống phòng thủ tên lửa nước này

Phát biểu tại phiên họp tổng kết của hội đồng Bộ Quốc phòng hôm 17-12, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov tuyên bố Nga đã đưa vào trực chiến trung đoàn đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500, theo Izvestia.

"Lần đầu tiên một đơn vị phòng không và phòng thủ tên lửa đã được thành lập trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ. Trung đoàn đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa phòng không độc đáo S-500 đã nhận nhiệm vụ trực chiến" - Bộ trưởng Belousov cho biết.

Nga lần đầu đưa hệ thống phòng không S-500 vào trực chiến - Ảnh 1.

Bệ phóng tên lửa đất đối không S-500 của Nga

Theo ông Belousov, hệ thống S-500 có khả năng tấn công các mục tiêu được chỉ định, kể cả những mục tiêu nằm ngoài tầng khí quyển của trái đất.

Cũng tại phiên họp này, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga tiếp tục phát triển và trang bị những loại vũ khí mới được đánh giá là "chưa có đối thủ trên thế giới". Ông nhấn mạnh lá chắn hạt nhân của Nga hiện đại hơn lực lượng hạt nhân của bất kỳ cường quốc nào.

Trước đó, ngày 13-3, tạp chí National Interest của Mỹ cũng đề cập hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus của Nga. Tạp chí này gọi S-500 là một trong những hệ thống tốt nhất thế giới và cho rằng nó vượt trội so với các phiên bản tiền nhiệm.

National Interest dẫn đánh giá của nhiều nhà phân tích cho rằng "phiên bản S-500 Prometheus mới nhất của Nga được xem là ở đẳng cấp hàng đầu".

S-500 là dự án dài hạn của Nga, bắt đầu phát triển từ năm 2002, chính thức đưa vào biên chế năm 2021. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay. Nó cũng được định hướng để tấn công các sở chỉ huy trên không, máy bay mang tên lửa phòng không và các vệ tinh quỹ đạo thấp.

Thông số kỹ thuật chính xác của S-500 không được công bố công khai. Một số nhà phân tích quân sự phương Tây nhận định nếu đạt được mức độ tích hợp cao với S-500, tên lửa đánh chặn 77N6-N có thể tấn công mục tiêu đạn đạo ở độ cao và tầm bắn khoảng 100 km.

Một đặc điểm thường được nhắc tới của lớp tên lửa này là tốc độ được cho là khoảng 5.500 m mỗi giây. Theo thông tin chưa được xác nhận, tên lửa loại này đạt tốc độ tối đa chỉ trong vòng 4 - 5 giây sau khi phóng.

Nga được cho là đã thực hiện một số vụ phóng thử nghiệm S-500 vào mùa hè năm 2021 tại bãi thử Kapustin Yar. Trong các đợt bàn giao đầu tiên cùng năm, quân đội Nga đã tiếp nhận một số thành phần riêng lẻ của hệ thống, song giới chức không nêu rõ những bộ phận nào đã được cung cấp.

