Quốc tế

“Pháo đài di động” chống tên lửa, nổi như tàu ngầm của ông Putin đến Ấn Độ

Huệ Bình

(NLĐO) – Chiếc Aurus Senat, được nhiều người ví như “Rolls-Royce của Nga”, đã đến Ấn Độ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm hai ngày tới đây.

Tổng thống Putin đến Ấn Độ ngày 4-12, hội đàm Thủ tướng Narendra Modi và tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương thường niên.

Trong chuyến thăm, hai bên ký kết nhiều thỏa thuận, khẳng định quan hệ đối tác vững chắc.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ thúc giục Ấn Độ giảm mua dầu Nga, và chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của giới yêu xe là chiếc Aurus Senat trong đoàn xe tháp tùng Tổng thống Putin.

“Pháo đài di động” chống tên lửa, nổi như tàu ngầm của tổng thống Nga đến Ấn Độ - Ảnh 1.

Chiếc Aurus Senat thường được gọi là "Rolls-Royce Nga" đã đến Ấn Độ. Ảnh: Aurus Senat

Được mệnh danh là limousine hạng sang sản xuất riêng và thường được gọi là "Rolls-Royce Nga", chiếc Aurus Senat kết hợp lớp vỏ bọc thép kiên cố với công nghệ tiên tiến và sự thoải mái tối ưu.

Chiếc xe này là một trong những mẫu xe thuộc dự án Kortezh. Mục tiêu của dự án này là chế tạo các phương tiện công vụ bọc thép hoàn toàn do Nga sản xuất.

Aurus Senat đã thay thế chiếc Mercedes-Benz S 600 Guard Pullman trước đây của Tổng thống Putin, qua đó thể hiện nỗ lực tự chủ và niềm tự hào của Nga đối với ngành công nghiệp xe hơi nội địa.

“Pháo đài di động” chống tên lửa, nổi như tàu ngầm của tổng thống Nga đến Ấn Độ - Ảnh 2.

Bên trong chiếc Aurus Senat. Ảnh: Aurus Senat

Đài NDTV liệt kê một số điểm nổi bật về chiếc limousine bọc thép này.

Aurus Senat có kích thước ấn tượng (dài 5.630 mm, rộng 2.000 mm và cao 1.700 mm, cùng trục cơ sở 3.300 mm. Kích thước đồ sộ này mang lại không gian nội thất cực kỳ rộng rãi, mang đến sự thoải mái tối đa cho người ngồi trong xe.

Xe được trang bị động cơ Hybrid V8 4.4L tăng áp kép, 598 mã lực, mô-men xoắn 880 Nm. Sử dụng hộp số 9 cấp, chiếc xe đạt tốc độ tối đa 160 km/giờ và tăng tốc từ 0 lên 100 km/giờ chỉ trong 9 giây.

Điểm làm nên sự khác biệt là kết cấu bọc thép của Aurus Senat được thiết kế để chống chịu đạn xuyên giáp và hấp thụ tác động của các vụ nổ. Đặc biệt, xe có khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone).

Trong trường hợp bị ngập nước, Aurus Senat có khả năng hoạt động như tàu ngầm, cho phép xe nổi và duy trì hoạt động cho đến khi đến nơi an toàn.

Lốp xe chống xịt (run-flat) bảo đảm xe vẫn duy trì tốc độ cao. Ngoài ra, cabin được trang bị hệ thống lọc khí độc lập, ngăn chặn khí độc và bảo vệ hành khách khỏi các cuộc tấn công hóa học.

Khoang nội thất của Aurus Senat là một văn phòng điều hành di động, bọc da cao cấp, ốp gỗ thủ công, thảm lông cừu và hệ thống liên lạc bảo mật. Xe trang bị ghế sau có tính năng điều chỉnh điện, thông gió và massage, cùng với bàn gấp và ngăn lạnh mini. Màn hình 32 inch và sạc không dây giúp tối đa hóa năng suất làm việc.

Mẫu xe dân sự của Aurus Senat bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2021 tại nhà máy Yelabuga, với số lượng cực kỳ hạn chế, khoảng 120 chiếc mỗi năm.

Giá bán dao động từ 18-20 triệu rúp (khoảng 5-5,6 tỉ đồng). Khách hàng có thể lựa chọn các phiên bản sedan, limousine bọc thép hoặc mui trần.


Tin liên quan

Đột phá hợp tác từ 2 cuộc gặp thượng đỉnh

Đột phá hợp tác từ 2 cuộc gặp thượng đỉnh

Hợp tác kinh tế và thương mại là một trong những nội dung thảo luận chính khi Tổng thống Pháp thăm Trung Quốc và Tổng thống Nga đến Ấn Độ

EU "nghi ngờ" Mỹ trong tiến trình hòa bình cho Ukraine

(NLĐO) - Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ nghi ngờ đối với nỗ lực của Mỹ nhằm giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine - theo các nguồn tin rò rỉ.

Truyền thông Triều Tiên: Tổng thống Putin tặng xe cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un

(NLĐO) – Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un nhận được món quà là một chiếc ô tô từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ấn Độ Vladimir Putin Rolls-Royce xe limousine Nga
