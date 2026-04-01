Nga lên tiếng về vụ rơi máy bay vận tải tại Crimea

Dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga, hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti ban đầu đưa tin số phận của chiếc máy bay và phi hành đoàn vẫn chưa được xác định, đồng thời một đội tìm kiếm cứu nạn đã được điều động.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định rằng không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay bị tác động từ bên ngoài tại thời điểm mất liên lạc.

Máy bay quân sự An-26 của Nga - Ảnh: TASS

Tuy nhiên, các kênh Telegram có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga sau đó đưa tin toàn bộ 29 quân nhân Nga, bao gồm 6 thành viên phi hành đoàn, đã tử nạn trong vụ rơi máy bay do "sự cố kỹ thuật".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 18 giờ (giờ địa phương).

Hiện cũng chưa rõ vị trí chính xác của vụ tai nạn.

Quân đội Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận nào về vụ rơi máy bay này.

Trước đó, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) từng phá hủy hai máy bay vận tải An-26 của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực Crimea hồi tháng 9-2025.

Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm triệt hạ các mục tiêu quân sự giá trị cao của Nga trên bán đảo này.

An-26 là dòng máy bay vận tải cánh quạt hai động cơ, được sử dụng rộng rãi cho các chặng bay ngắn và trung bình, với khả năng chuyên chở tối đa 40 binh sĩ hoặc 5,5 tấn hàng hóa.

Bán đảo Crimea, nơi Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2014, đã trở thành mục tiêu nhắm tới thường xuyên trong các cuộc tấn công của Ukraine.

Hôm 24-3, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã phá hủy một bệ phóng tên lửa siêu thanh Zircon tại khu vực Crimea trong một cuộc không kích xuyên đêm.