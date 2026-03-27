HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tàu chở dầu từ Nga bị tấn công trên biển Đen

Thu Hương

(NLĐO) - Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ tàu chở dầu Altura, hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Kiev, bị tấn công

Đài truyền hình NTV (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin tàu chở dầu Altura đã bị máy bay không người lái tấn công khi đang di chuyển trên biển Đen hôm 26-3.

Vụ tấn công đã gây hư hại nghiêm trọng cho boong tàu, buồng lái và phòng máy của tàu Altura, khiến nước tràn vào bên trong. Tại thời điểm gặp nạn, con tàu treo cờ Sierra Leone đang vận chuyển 140.000 tấn dầu từ cảng Novorossiysk (Nga) để hướng về TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ. Toàn bộ 27 thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn.

Hãng tin Antara cho biết tàu Altura do một công ty Thổ Nhĩ Kỳ vận hành. Ankara đã lên án vụ tấn công này. 

Trong khi đó, Ukraine cáo buộc tàu này có liên hệ với "hạm đội bóng tối" của Nga. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Altura thường xuyên vận chuyển dầu từ Nga sang Ấn Độ và Georgia. Con tàu này đã nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine và Thụy Sĩ từ năm 2025, mới đây nhất là Vương quốc Anh vào đầu năm 2026.

Tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga bị tấn công trên Biển Đen - Ảnh 1.

Tàu chở dầu Altura thuộc mạng lưới “hạm đội bóng tối” Nga. Ảnh: HUR/MarineTraffic.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang siết chặt nỗ lực ngăn chặn "hạm đội bóng tối" - mạng lưới tàu dầu được Moscow sử dụng để duy trì xuất khẩu dầu, bất chấp các lệnh trừng phạt. 

Bằng cách vận hành thông qua các cấu trúc sở hữu mơ hồ và các tuyến vận tải gián tiếp, hệ thống này đã làm giảm bớt tác động kinh tế từ các lệnh trừng phạt, giúp duy trì nguồn thu ngân sách cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

"Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đối tác hiện đại hóa luật pháp để có thể tịch thu các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" và chuyển hướng nguồn dầu này phục vụ an ninh châu Âu" - tờ The Kyiv Independent trích dẫn thông điệp từ phía Ukraine.

Dù quân đội Ukraine từng thực hiện nhiều cuộc tập kích vào Hạm đội Biển Đen của Nga trước đó nhưng đến thời điểm hiện tại, chính quyền Kyiv vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ tấn công tàu Altura.

Tin liên quan

Báo Mỹ: Israel đánh trúng tuyến đường Nga - Iran chuyển vũ khí trên biển Caspi

(NLĐO) - Một nguồn tin tiết lộ Israel đã tấn công một tiền đồn hải quân ở biển Caspi, tuyến đường Nga và Iran dùng để vận chuyển nhiều loại vũ khí.

Truyền thông Philippines: 100.000 tấn dầu thô Nga cập cảng Philippines, lần đầu tiên sau 5 năm

(NLĐO) – Lô dầu thô Nga đầu tiên sau 5 năm đã cập cảng Philippines giữa lúc Manila tăng tốc tìm nguồn cung mới để ứng phó khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Truyền thông Mỹ hé lộ những điều Nga làm cho Iran trong chiến sự

(NLĐO) - Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định không có bất kỳ hỗ trợ nào mà Iran nhận được từ quốc gia khác có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tác chiến của Mỹ.

tàu chở dầu UAV tấn công hạm đội bóng tối Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo