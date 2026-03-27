Tàu chở dầu từ Nga bị tấn công trên biển Đen

Đài truyền hình NTV (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin tàu chở dầu Altura đã bị máy bay không người lái tấn công khi đang di chuyển trên biển Đen hôm 26-3.

Vụ tấn công đã gây hư hại nghiêm trọng cho boong tàu, buồng lái và phòng máy của tàu Altura, khiến nước tràn vào bên trong. Tại thời điểm gặp nạn, con tàu treo cờ Sierra Leone đang vận chuyển 140.000 tấn dầu từ cảng Novorossiysk (Nga) để hướng về TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ. Toàn bộ 27 thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn.

Hãng tin Antara cho biết tàu Altura do một công ty Thổ Nhĩ Kỳ vận hành. Ankara đã lên án vụ tấn công này.

Trong khi đó, Ukraine cáo buộc tàu này có liên hệ với "hạm đội bóng tối" của Nga. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Altura thường xuyên vận chuyển dầu từ Nga sang Ấn Độ và Georgia. Con tàu này đã nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine và Thụy Sĩ từ năm 2025, mới đây nhất là Vương quốc Anh vào đầu năm 2026.

Tàu chở dầu Altura thuộc mạng lưới “hạm đội bóng tối” Nga. Ảnh: HUR/MarineTraffic.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang siết chặt nỗ lực ngăn chặn "hạm đội bóng tối" - mạng lưới tàu dầu được Moscow sử dụng để duy trì xuất khẩu dầu, bất chấp các lệnh trừng phạt.

Bằng cách vận hành thông qua các cấu trúc sở hữu mơ hồ và các tuyến vận tải gián tiếp, hệ thống này đã làm giảm bớt tác động kinh tế từ các lệnh trừng phạt, giúp duy trì nguồn thu ngân sách cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

"Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đối tác hiện đại hóa luật pháp để có thể tịch thu các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" và chuyển hướng nguồn dầu này phục vụ an ninh châu Âu" - tờ The Kyiv Independent trích dẫn thông điệp từ phía Ukraine.

Dù quân đội Ukraine từng thực hiện nhiều cuộc tập kích vào Hạm đội Biển Đen của Nga trước đó nhưng đến thời điểm hiện tại, chính quyền Kyiv vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ tấn công tàu Altura.