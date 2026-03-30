Quốc tế

Giá dầu tăng cao, Ukraine dội "bão drone" vào hàng loạt cảng, nhà máy lọc dầu Nga

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Hàng loạt nhà máy lọc dầu, cảng xuất khẩu chiến lược trên lãnh thổ Nga bốc cháy dữ dội sau những đợt tập kích bằng drone tầm xa do Ukraine tiến hành.

Giữa cơn sốt giá dầu toàn cầu do eo biển Hormuz bị phong tỏa, Ukraine quyết định tung đòn hiểm khi tập kích từ xa vào hàng loạt nhà máy lọc dầu cùng cảng xuất khẩu dầu chiến lược của Nga.

Đài CNN mới đây đưa tin quân đội Ukraine thực hiện thành công 10 chiến dịch oanh tạc quy mô lớn nhắm vào hạ tầng năng lượng trọng yếu thuộc Nga trong tháng 3-2026.

Ukraine dội “mưa drone”, muốn đâm thủng "túi tiền" của Nga - Ảnh 1.

Ảnh chụp vệ tinh ghi nhận vụ hỏa hoạn bao trùm khu phức hợp cảng dầu Ust-Luga hôm 27-3. Ảnh: Vantor

Nhiều chuyên gia ước tính doanh thu từ dầu mỏ của Nga có thể đã tăng gấp đôi chỉ trong tháng qua.

Phân tích thông tin phía Ukraine công bố, đài CNN nhận định Kiev đang tăng tốc nhiều giải pháp làm tê liệt nguồn thu lớn nhất của Nga.

Cụ thể, quân đội Ukraine tung ra những dòng drone tầm xa hiện đại, mang lại hiệu quả rõ rệt hơn.

Chỉ riêng ngày 28-3, drone Ukraine tập kích một nhà máy lọc dầu lớn ở khu vực Yaroslavl phía Đông Bắc Moscow, gây hỏa hoạn nghiêm trọng.

Tuần qua, cảng Ust-Luga của Nga trên bờ biển Baltic hứng chịu hai lần tấn công ồ ạt bằng drone.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định hai đợt tập kích phá hủy tới 60% cơ sở hạ tầng tại đây.

Tương tự, cảng Primorsk (địa điểm bốc dỡ dầu lớn nhất biển Baltic, cũng là điểm cuối trong hệ thống đường ống dẫn dầu Baltic do Nga khai thác) cùng nhà máy Saratov (cơ sở quan trọng sản xuất hơn 20 loại sản phẩm dầu mỏ như xăng, diesel, bitum…) cũng chung bị drone của Ukraine tấn công.

Nga tập trung xăng dầu cho thị trường nội địa 

Trước sức ép từ hỏa lực UKraine, chính phủ Nga đang rục rịch tái lập lệnh cấm xuất khẩu xăng, có thể có hiệu lực từ ngày 1-4, theo hãng tin Tass.

Hãng thông tấn Nga tiết lộ tất cả tập đoàn dầu khí Nga nhận lệnh ưu tiên nguồn cung nội địa vì nhiều nhà máy lọc dầu đang “bảo trì đột xuất” sau khi trúng hỏa lực.

Đáng chú ý, Tổng thống Ukraine Zelensky lên tiếng chỉ trích gay gắt việc Bộ Tài chính Mỹ tạm dừng một số lệnh trừng phạt đối với dầu thô Nga nhằm hạ nhiệt thị trường.

Ông Zelensky cho rằng động thái trên vô tình giúp Điện Kremlin có thêm ngân sách đầu tư vào hoạt động quân sự cũng như phối hợp với Iran ở mặt trận Trung Đông.

“Nga phải ngừng oanh tạc hạ tầng điện lực Ukraine. Khi đó, chúng tôi sẽ ngừng đáp trả vào hệ thống năng lượng trên lãnh thổ Nga” - ông Zelensky tuyên bố.

Ông Donald Trump nói “Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz”

Ông Donald Trump nói “Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz”

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “rất sớm đạt thoả thuận với Iran” trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép và tình hình Hormuz vẫn đầy căng thẳng

Những bài học đắt giá với Iran, Mỹ, Nga từ chiến sự Trung Đông

(NLĐO) - Một tháng trước, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran, và kể từ đó gây ra nhiều hệ quả sâu rộng trên toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump nói về chuyện lấy dầu Iran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran thông qua Pakistan đang có tiến triển tích cực.

