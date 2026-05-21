Nga muốn tuyển hơn 30.000 lao động Việt, bỏ rào cản ngoại ngữ

Kỳ họp lần thứ 8 của Tổ công tác lao động giữa Việt Nam và Liên bang Nga cho thấy nhu cầu tuyển dụng lao động Việt tại thị trường này đang tăng mạnh, đồng thời mở ra nhiều thay đổi đáng chú ý về chính sách.

Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và đại diện phía Nga đồng chủ trì, tập trung đánh giá hợp tác lao động và thúc đẩy ký kết Hiệp định tuyển dụng có tổ chức.

Nhu cầu tăng mạnh, tập trung ở dệt may và xây dựng

Theo phía Nga, nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam có xu hướng tăng rõ rệt, dự kiến đạt hơn 30.000 chỉ tiêu vào năm 2026, tăng mạnh so với khoảng 19.000 năm 2022. Trong đó, Moscow là địa bàn có nhu cầu lớn nhất với hơn 13.000 chỉ tiêu.

Dệt may tiếp tục là lĩnh vực chủ lực, chiếm hơn 21.000 vị trí, bên cạnh các ngành chế biến thực phẩm, xây dựng và dịch vụ. Mức lương trung bình khoảng 640 USD/tháng, song lao động có tay nghề có thể đạt 1.300 – 2.000 USD/tháng.

Theo ông Vũ Trường Giang, từ năm 2018 đến nay đã có hơn 6.300 lao động Việt đăng ký sang Nga làm việc, khoảng 900 người đang làm việc theo hợp đồng. Nhìn chung, người lao động có việc làm ổn định, chưa phát sinh vấn đề phức tạp.

Cơ hội việc làm tại Nga khá lớn cho lao động Việt

Gỡ rào cản ngoại ngữ, thúc đẩy tuyển dụng chính quy

Đáng chú ý, phía Nga cho biết lao động làm việc theo hạn ngạch không còn bắt buộc chứng minh trình độ tiếng Nga, kiến thức lịch sử và pháp luật. Đây được xem là thay đổi quan trọng, giúp giảm rào cản lớn nhất đối với lao động phổ thông Việt Nam.

Cùng với đó, quy trình cấp hạn ngạch đã được số hóa hoàn toàn, rút ngắn thời gian xử lý và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển dụng.

Phía Việt Nam đề nghị Nga bảo đảm mức lương không thấp hơn lao động bản địa cùng trình độ, đồng thời hỗ trợ chi phí đào tạo, vé máy bay và các thủ tục ban đầu để giảm gánh nặng cho người lao động.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy ký kết Hiệp định tuyển dụng lao động có tổ chức, hướng tới xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, bảo vệ quyền lợi người lao động và chuyển dần từ mô hình tự phát sang chính quy.

Trong bối cảnh Việt Nam mỗi năm đưa hơn 140.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, thị trường Nga được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển nếu cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc.