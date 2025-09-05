HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga, Mỹ đồng loạt ra cảnh báo về Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẽ không chấp nhận sự hiện diện của bất kỳ đội quân phương Tây nào tại Ukraine.

"Nga không có ý định thảo luận về bất kỳ sự can thiệp nước ngoài không thể chấp nhận được vào Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào" - người phát ngôn Maria Zakharova nhấn mạnh trong bình luận được Bộ Ngoại giao Nga công bố hôm 4-9.

Cảnh báo được Nga đưa ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu tại Paris - Pháp hôm 4-9. Nhóm này cũng trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump qua điện thoại, theo Nhà Trắng.

"Tổng thống Donald Trump cảnh báo châu Âu phải ngừng mua dầu của Nga, vốn đang tài trợ cho xung đột, vì Nga nhận được 1,1 tỉ euro tiền bán nhiên liệu từ Liên minh châu Âu (EU) trong một năm" - một quan chức Nhà Trắng cho biết - "Tổng thống cũng yêu cầu các nhà lãnh đạo châu Âu phải gây áp lực kinh tế lên Trung Quốc vì tài trợ cho các nỗ lực quân sự của Nga”.

Nga, Mỹ đồng loạt ra cảnh báo về Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự cuộc họp ở Paris hôm 4-9. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ đã nói chuyện với ông Zelensky sau cuộc họp trên. Tổng thống Ukraine gọi đó là "một cuộc trò chuyện dài và rất chi tiết", đồng thời tiết lộ Tổng thống Donald Trump “rất không hài lòng với việc châu Âu - bao gồm Hungary và Slovakia - mua dầu của Nga”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo sau cuộc họp hôm 4-9 rằng các nhà lãnh đạo châu Âu và Canada đã hoàn thiện kế hoạch phác thảo các đảm bảo an ninh tiềm tàng cho Ukraine. Ít nhất 26 quốc gia bày tỏ sự sẵn sàng hành động trực tiếp.

Trong đó, một số quốc gia sẵn sàng đóng góp trên bộ, trên biển hoặc trên không để trấn an người dân Ukraine và duy trì lệnh ngừng bắn sau khi nó được thực thi, cũng như duy trì và đảm bảo hòa bình. Kế hoạch sẽ được chuyển cho Mỹ để chính thức hóa trong những ngày tới.

Moscow nhiều lần bác bỏ các đề xuất triển khai lực lượng phương Tây đến Ukraine.

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đang được các nhà lãnh đạo NATO và chính phủ Ukraine thảo luận nhằm đảm bảo an ninh cho Kiev.

Bà Zakharova hôm 4-9 cho rằng các biện pháp bảo vệ đang được thảo luận "không phải là đảm bảo an ninh cho Ukraine, mà là đảm bảo ngăn chặn mối đe dọa đối với lục địa châu Âu".

Tin liên quan

Nga đòi lại tài sản bị phương Tây tịch thu, nói thẳng tới Anh

Nga đòi lại tài sản bị phương Tây tịch thu, nói thẳng tới Anh

(NLĐO) – Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cáo buộc Anh chuyển 1,3 tỉ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Thông điệp cứng rắn của NATO “gửi đến” Nga

(NLĐO) - Tổng Thư ký NATO Mark Rutte hôm 4-9 tuyên bố Nga không có quyền quyết định việc các nước phương Tây triển khai quân đội tới Ukraine.

Máy bay quân sự Nga chở “hàng tối mật” gặp nạn

(NLĐO) – Một máy bay vận tải quân sự Nga loại Il-76 phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Cheremshanka ở Siberia, vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Krasnoyarsk.

Nga Ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thỏa thuận hoà bình xung đột
